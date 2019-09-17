Украинский «Нафтогаз» законтрактовал в Европе крупный объем газа 3 17.09.2019, 12:22

Компания подписала соглашение с международным трейдером на гарантированные поставки 450 миллионов кубометров газа.

НАК Нафтогаз Украины заключил контракт с международным трейдером на около 450 млн куб. м газа с поставкой в I квартале 2020. Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет liga.net.

"Благодаря развитости европейского рынка газа и несмотря на риски прерывания транзита газа Россией зимой, мы уже сегодня законтрактовали необходимые нам объемы с физической поставкой в I квартале следующего года", - говорится в сообщении.

По словам директора по интегрированному газовому бизнесу Нафтогаза Андрея Фаворова, компания подготовилась к отопительному сезону: закачаны дополнительные объемы газа в хранилища, система подготовлена к работе без транзита, законтрактованы физические поставки газа, которые не зависят от действий Газпрома.

"Это позволяет нам быть уверенными в том, что зимой в Украине будет тепло, чтобы не делали наши северные коллеги", - отметил Фаворов.

В Нафтогазе также отмечают, что рассматривают еще несколько предложений крупных европейских трейдеров по поставкам газа после нового года.

В начале сентября Нафтогаз объявил тендер на закупку газа за счет кредита, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

В июле Нафтогаз привлек более $1 млрд от размещения еврооблигаций. Деньги компания планирует использовать для формирования достаточных запасов газа на случай остановки Россией транзита с 1 января 2020 года.

По данным Укртрансгаза, на конец августа в подземных хранилищах газа Украины находилось 17,4 млрд кубометров топлива, что является наибольшим показателем с 2012 года. К началу отопительного сезона в ПХГ необходимо накопить не менее 20 млрд кубометров газа, чтобы без проблем пройти осенне-зимний период, даже с учетом полной остановки Газпромом транзита с 1 января 2020 года.