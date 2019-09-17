«Европейская Беларусь» проводит новые пикеты по сбору подписей 17.09.2019, 14:29

Фото: HRAMADA.ORG

Опубликованы места и время.

Продолжается сбор подписей для дальнейшего участия в «парламентской кампании».

Сегодня пикеты «Европейской Беларуси» пройдут в Минске, Бресте, Светлогорске, Орше, Бобруйске, Молодечно, а также в нескольких населенных пунктах Слонимского района,

сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Места и время проведения:

Минск

Площадка у входа на Комаровский рынок: 12.00 — 15.00.

Улица Алибегова, 13 к.3, во дворе, возле магазина «Таир»: 17.00 — 19.00,

Улица Пулихова, 3, магазин «Евроопт»: 15.30 — 19.00,

Улица Мирошниченко, 3, магазин «Виталюр»: 14:00 - 19:00,

Улица Кальварийская, 24, гипермаркет «Корона»: 16.00 — 20.00,

Станция метро «Московская», выход на улицу Волгоградскую: 14.00 — 17.00,

Брест

улица Пушкинская, Центральный рынок: 11.00 — 15.00,

Витебск

улица Ленина, 4, магазин «Веста», 11.00 — 13.00,

Бобруйск

проспект Строителей, 58, магазин «Санта»: 18.00 — 20.00,

Слонимский район

аг. Деревная: 12.00 — 15.00,

Слоним

микрорайон Лабазовка 15.00 - 17.00

Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.