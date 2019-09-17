Ученые рассказали о пяти загадках, которые нельзя объяснить с помощью науки 1 17.09.2019, 19:36

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Современная наука смогла сделать большой прорыв, однако ученые до сих пор не могут разгадать некоторые тайны.

Thehappy.news приводит 5 загадок, которым пока нет четкого научного объяснения:

1. Эффект плацебо. Суть состоит в следующем: человек употребляет “пустышку” (чаще витамины), думая, что это лекарственный препарат – и идет на поправку. Однако в составе плацебо никогда нет ни одного реально работающего компонента. Сила самовнушения много раз была проверена в ходе лабораторных исследований, но вычислить механизм исцеления пока так и не удалось. Возможно, именно эффект плацебо является ключом к разгадке саморегенерации человеческого организма без врачебного вмешательства.

2. Рисунки в долине Наска. Им порядка 2 000 лет и они идеальны, хоть и увидеть их можно только с высоты птичьего полета. Как древним удалось совершить это, ученые не знают до сих пор: в конце концов, они даже не могли подняться в воздух для того, чтобы оценить результаты своей работы.

3. Происхождение Вселенной. Этот спор, похоже, не разрешится никогда: ученые считают, что все возникло в один миг в результате “Большого взрыва”, а верующие люди считают, что все сущее – это результат трудов Бога (Высшего разума). Данные теории невозможно научно обосновать.

4. Интуиция. Способность человека принимать правильные решения не руководствуясь здравым смыслом. Пока эта уникальная возможность не находит объяснения.

5. Зомби с острова Гаити. Жрецы культа Вуду весьма оригинально наказывают отступников: превращают их в зомби, полностью лишая собственной воли.