Ученые выяснили, что врезалось в Юпитер 17.09.2019, 21:27

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В августе фотограф зафиксировал в атмосфере Юпитера вспышку света длиной несколько секунд.

Тогда ученые только предполагали, что причиной яркого пятна на теле планеты может быть астероид. О его параметрах, орбите и происхождении ничего не было известно. Единственным свидетельством столкновения был снимок астронома-любителя Итана Чаппеля, передает naked-science.ru.

Теперь же, используя программу с открытым исходным кодом под названием DeTeCt, астрономы из Флоридского технологического института смогли восстановить траекторию астероида и измерить его физические свойства. Основываясь на параметрах вспышки, они определили, что объект был около 12-16 метров в диаметре и имел массу около 450 тонн. Также ученым удалось выяснить состав небесного тела. Оказалось, что оно на половину состоит из железа, а на другую половину — из силикатов — минералов, которые в изобилии встречаются на Земле.

Такая яркая вспышка — редкость для Юпитера. Обычно следы от столкновения ученые обнаруживают постфактум. Это позволяет получить лишь часть данных, и параметры астероидов остаются не изученными. Поэтому прямое наблюдение за столкновением небесного тела с газовыми гигантами очень важно. Сегодня эти события обнаруживаются все чаще, благодаря растущему сообществу астрофотографов и астрономов-любителей.

По словам ученых, не так сложно вычислить параметры астероида, попавшего в атмосферу Юпитера, как в атмосферу Сатурна. Программа DeTeCt на данный момент содержит 103 полных дня наблюдений за Юпитером и только 13 — за Сатурном. Это значит, что астрономы пока не могут точно вычислить траектории сталкивающихся с Сатурном небесных тел из-за недостаточного количества наблюдений.

Согласно данным астрономов, ежегодно с Юпитером сталкиваются от 20 до 60 объектов. Наблюдать их напрямую удается очень редко. Иногда такая возможность предоставляется астрономам-любителям. Так что если вы хотите стать первооткрывателем, у вас есть для этого все шансы. Специально для энтузиастов Итан Чаппель опубликовал на своей странице в Twitter список оборудования, которое он использовал для наблюдения за Юпитером.