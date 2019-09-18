«Титаник», набитый деньгами 2 Дмитрий Прокофьев

18.09.2019, 9:51

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Власти РФ готовы тратить резервы на что угодно, кроме благосостояния граждан.

Московский финансовый форум неожиданно оказался местом для дискуссий. Начальники спорили, кто виноват, что в России нет экономического роста, и что делать, чтобы рост все-таки начался. А то странное дело — в кои-то веки в стране формально притормозила инфляция (на самом деле — нет), бюджет исполняется с рекордным профицитом (3,6 трлн рублей), в Фонде национального благосостояния (ФНБ) скопилось более 7 трлн рублей, резервы ЦБ $520 млрд.

Начальники хвалятся рекордно низким государственным долгом, Минфин держит почти 12 трлн в виде свободных остатков на счетах в ЦБ и банковских депозитах.

Хорошо чувствует себя большой бизнес — за первые восемь месяцев 2019 года владельцы крупнейших состояний в России стали богаче на $28,3 млрд.

Но экономика расти почему-то не хочет. Согласно данным Росстата по динамике ВВП за II квартал, если что и растет в России, так это добыча и транспортировка сырья, а также выдача кредитов, пока еще не ограниченная новыми требованиями финансового регулятора. А вот торговля уже начала тормозить: нет спроса — нет и предложения.

Еще полтора года назад начальники соревновались в оптимистических прогнозах экономического роста, обещая увеличение ВВП не то на три, не то на четыре процента в год. Но сегодня концепция изменилась — оптимисты из Минэкономразвития надеются на 1,3% роста, пессимисты из Центрального банка ожидают 0,8%, а экономисты отвечают «диалектически» — у кого-то (и вы знаете, у кого) рост будет, а у всех остальных будет спад.

Собственно, в ожидании этого спада в России планируется сильно ограничить выдачу потребительских кредитов — все равно их нечем будет возвращать.

Официальная статистика ставит за черту нищеты около 13% россиян, а по оценке Института социологии РАН, на уровне «реальной бедности» находится 68% населения.

Никто не спорит с тем, что деньги у власти есть, денег много и сейчас их можно было бы и потратить, хотя бы из того же ФНБ. Вопрос в том — куда тратить? Здесь новых мыслей нет — мосты, трубопроводы, нефтяные терминалы, самолеты. Список доверенных получателей государственных денег не меняется уже два десятилетия. Некоторые министры советуют прокредитовать зарубежных покупателей российской «высокотехнологичной продукции» — чтобы не просто так отправлять кому-то оружие, а сначала перевести туда еще и деньги.

Предлагают еще модернизировать общественный транспорт в городах-миллионниках (видимо, исходя из прогноза, что личные автомобили снова должны стать роскошью, так же как и услуги такси). Правда, даже отдельные руководители государственных корпораций возражают — деньги на такие дела тратились и прежде, многие достойные люди на этом разбогатели, но экономическому росту это не слишком помогло. Может быть, стоит подумать и вложиться в образование, медицину или какие-нибудь технологии, а то футурологи предсказывают, что с развитием искусственного интеллекта безработными могут оказаться десятки миллионов россиян.

При этом никто не вспоминает другой драйвер экономики — увеличение спроса. Можно, например, давать деньги не только государственным корпорациям, а еще малому и среднему бизнесу.

Или даже гражданам — если и не в виде прямых выплат, но через снижение налогов, замещая «выпадающие» из бюджета средства за счет накопленных.

Если даже в Польше, подушевой ВВП которой сопоставим с российским, минимальная зарплата в пересчете на рубли втрое больше российского федерального МРОТ — что мешает нам повысить МРОТ хотя бы вдвое?

Так денег-то на самом деле нет, пожмет плечами начальство. Российский бюджет богат, но это богатство — совсем не для всех. Разделив семитриллионный ФНБ поровну, на все 145 миллионов граждан, можно будет разве что помочь кредиты закрыть — на каждого придется тысяч по пятьдесят. Кто в состоянии справиться с кредитами сам, купит что-нибудь нужное, но скорее всего это будет потребительский импорт, от которого начальство всеми силами старается людей отучить.

С профицитом бюджета — похожая история. После того как его разделят на всех поровну, каждому будет причитаться вдвое меньшая сумма, чем в случае с разделенным ФНБ. Можно, конечно, делить эти деньги только среди бедных, но бедных, как мы помним, у нас почти 70% населения, или 100 миллионов. Да и вся расходная часть федерального бюджета РФ в этом году около 18 триллионов рублей, примерно $275 млрд. Много, но не на 145 миллионов человек. Швеция на свои 10 миллионов граждан тратит $270 млрд в год.

Начальники давно сделали свой выбор — если денег все равно хватает лишь на то, чтобы обеспечить райскую жизнь самим себе и привилегированному меньшинству, то пусть меньшинству эта жизнь и будет обеспечена. На уровне мировых стандартов и даже выше. Поэтому российский правящий класс и может позволить себе то, чего не может позволить высший класс Европы или США. Доходов бюджета хватит и для того, чтобы обеспечивать благосостояние командиров вооруженных отрядов, защищающих власть имущих в случае необходимости. А все остальные пусть «спасаются как могут». Как на «Титанике».

Дмитрий Прокофьев, «Новая газета»