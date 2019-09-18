Семашко: План интеграции Беларуси и России могут утвердить до 8 декабря 10 18.09.2019, 10:16

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ВЛАДИМИР СЕМАШКО

ФОТО: DELFI

До 1 ноября этого года должны быть разработаны «дорожные карты».

Путин и Лукашенко могут уже до 8 декабря утвердить программу интеграции двух стран, сообщает «РИА Новости». Об этом рассказал посол Беларуси Владимир Семашко на форуме «Технопром-2019».

— До 1 ноября этого года должны быть разработаны «дорожные карты», их 31 по разным направлениям, — отметил он.

Также дипломат добавил:

— Наши связи еще будут уплотняться <…> Мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Сейчас работаем над этими «дорожными картами». Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях, — сказал Семашко.