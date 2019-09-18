Командующий ООС: Украина готова отвести войска по всей линии разграничения 1 18.09.2019, 12:01

Такая задача поставлена министром обороны и главой государства.

Вдоль всей линии разграничения на Донбассе украинские военные проводят подготовительные мероприятия по отводу войск. Об этом рассказал командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко 18 сентября во время встречи с координатором системы ООН, координатором по гуманитарным вопросам и постоянным представителем Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани, сообщил пресс-центр ООС в Facebook, сообщает gordonua.com.

"На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником Генерального штаба Вооруженных сил, министром обороны и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан, и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", – сказал он.

Кравченко добавил, что существуют перспективы создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское Луганской области.

Он отметил, что в гуманитарной сфере на Донбассе произошли сдвиги к лучшему. В частности, в Станице Луганской идут активные подготовительные работы к началу работ по восстановлению моста: подготовлена площадка под строительную технику и для размещения строительных материалов. Уже расширено и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги.

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в ближайшие недели будет известен результат по вопросу разведения войск в районе Петровского и Золотого.

14 сентября глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко заявил, что Зеленский инициирует разведение сил и средств на Донбассе по всей линии разграничения.