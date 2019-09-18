Синоптики рассказали о прогнозе погоды на ближайшие дни 18.09.2019, 16:46

В Беларусь приходит осень.

В четверг — кратковременные дожди. Ветер местами порывистый. Ночью +2…+8°С, днем +9…+15°С. В Минске — +9…+11°С.

В пятницу днем всего +6…+13°С, кратковременные дожди, в Минске — +7…+9°С.

В субботу, 21 сентября, дожди пройдут только по северо-востоку. Ночью +1…+6°С, на почве и местами в воздухе заморозки до 0…-3°С, днем от +7°С по северо-востоку до +17°С по юго-западу. В Минске — +9….+11°С

По предварительному прогнозу pogoda.by, в воскресенье в Минске будет +12…+14°С, дождь, а в понедельник — ясно и +11…+13°С.