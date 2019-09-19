Пикеты «Европейской Беларуси» в центре Минска - каждый день 19.09.2019, 12:12

Постоянное расписание.

Продолжается сбор подписей для дальнейшего участия в «парламентской кампании». Гражданская кампания «Европейская Беларусь» приглашает на пикеты в центре Минска, которые проводятся ежедневно в одно и то же время:





станция метро «Якуба Коласа», выход к ЦУМу: 12.00 — 19.00,

станция метро «Площадь Победы», выход к магазину Каравай: 12.00 — 19.00,

станция метро «Октябрьская», вход в ГУМ: 12.00 — 19.00.

Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.