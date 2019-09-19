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Митрополит Тадеуш Кондрусевич прокомментировал скандал в гомельской школе

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  • 19.09.2019, 21:01
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Митрополит Тадеуш Кондрусевич прокомментировал скандал в гомельской школе
Тадеуш Кондрусевич
Фото: catholic.by

Глава Католического костела обратил внимание на духовное воспитание.

«Наша Нива» поинтересовалась у католического архиепископа Тадеуша Кондрусевича, что он думает о происшествии в Гомельской школе.

«Ситуация напоминает о том, что что-то с воспитанием молодого человека что-то нужно делать. Надо чтобы и учитель чувствовал проблемы ученика, но и ученик должен видеть учителя в том, кто его воспитывает. Проблем много! Мы видим Столбцы: молодой человек жизни погубил! И учителя, и друга своего. А кто прав, кто виноват в Гомеле мне трудно оценивать.

Это проблема духовного состояния нашего общества, такие вещи не должны случаться — это сигнал, что духовное воспитание хромает сильно, что надо что-то делать. А рецепты есть.

Духовный элемент должен присутствовать в воспитании молодого человека! В школе учат, наверное, хорошо? Но человек это не только тело, но и душа. Можно изучить супер специалиста, но еще и человеком нужно научить быть. И кто-то должен воспитать это: почему нету капелланов ни в школе, ни в университете, ни в армии? Не о пасторском говорить, а о духовном».


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