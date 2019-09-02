Россия обрушила мировые цены на нефть 3 2.09.2019, 18:24

6,908

Что произошло?

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 2 сентября, упали в ходе торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 58,63 доллара за баррель, что на 2,80% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Цены на нефть продолжают снижаться на информации о менее существенном, чем ожидалось, сокращении добычи Россией.

Согласно договоренностям ОПЕК+, Москва должна сократить добычу на 228 тыс. баррелей в сутки, до 11,17 млн б/с и сохранять этот уровень в течение действия соглашения.

Однако в августе Россия увеличила добычу нефти до 11,3 млн б/с, недовыполнив сделку на 56%.

«Поскольку Россия отступает от соглашения, вполне вероятно, что трейдеры больше не будут полностью доверять сделке ОПЕК+», – сообщил аналитик Price Futures Group Фил Флинн.