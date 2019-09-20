Ученые придумали, как прокормить миллион колонистов на Марсе 3 20.09.2019, 8:31

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Разработана наиболее рациональная стратегия.

Когда речь заходит о колонизации Марса, в первую очередь специалисты обсуждают доставку грузов, защиту от радиации и получение кислорода. Новое исследование посвящено тому, чем будут питаться поселенцы. А еду на Марсе добыть гораздо сложнее, чем воду или кислород, пишет hightech.plus.

Наиболее рациональная стратегия долговременного пребывания на Марсе — добывать все необходимое из того, что есть на планете, а не везти с Земли. Это пять основных ресурсов: энергия, вода, кислород, стройматериалы и пища, пишет Space.com. В первых четырех недостатка нет. Есть солнечная энергия, лед и гидратированные минералы можно превращать в воду, углекислый газ — в кислород, а из марсианского грунта делать кирпичи.

С пищей — совсем другая история. Нет простого способа создать что-нибудь съедобное из марсианского сырья с помощью какого-нибудь химического реактора.

«Пища, вероятно, станет самым сложным препятствием к колонизации Марса. Нельзя просто импортировать ее, если мы хотим получить поселение с самообеспечением», — сказал Кит Кеннон, планетолог из Университета Центральной Флориды и ведущий автор исследования.

Ученые обратили внимание, что основные эксперименты по выращиванию культур в условиях, моделирующих марсианские, касаются низкокалорийных овощей, а последние инновации в области производства белковых продуктов не берутся в расчет. Авторы исследования решили ответить на вопрос: что нужно, чтобы прокормить город на Марсе с населением в 1 млн человек?

Сразу стало понятно, что разведение скота для молока и мяса — не вариант. В то же время, большинство не захочет становиться вегетарианцами. Решение: выращивать насекомых и создавать искусственное мясо из пробирок. Насекомые, в особенности сверчки — выгодный источник калорий, и они требуют минимума воды и пищи.

«Жуки — это выход, если люди преодолеют отвращение к ним», — сказал Кеннон.

Для тех, кто не сможет, есть «клеточная агрокультура», то есть пища, полученная из клеток в лабораторных условиях. Так можно вырастить что угодно, от водорослей до говядины или рыбы. Благодаря инвестициям цена на бургер из искусственного мяса за два года упала с $325 000 до $11.

Без растений

Строить на Марсе оранжереи для выращивания съедобных растений непрактично, утверждают авторы. Поскольку планета слишком далеко от Солнца, даже на экваторе света будет примерно столько же, сколько на Аляске. Еще больше «съедят» стекла. На Земле они абсорбируют от 50 до 70% света, а на Марсе их придется делать более толстыми, чтобы они выдерживали внутреннее давление.

Гораздо удобнее выкопать туннели со светодиодным освещением. Гидропоника и аэропоника — вполне рабочий вариант, однако, он потребует поставок оборудования с Земли.

Выращивать растения в марсианской почве дешевле, но местный неорганический грунт требует дополнительного изучения и удобрения.

В целом, ученые не рекомендуют заниматься выращиванием сельскохозяйственных культур для пропитания. «Если вы хотите накормить многочисленное население на другой планете, стоит отказаться от идеи потребляющих воду растений и подумать о громадном объеме энергии, воды и сырья, которое необходимо для производства достаточного количества калорий», — говорится в статье.

Окончательные результаты расчетов таковы: колония с населением в 1 млн человек сможет достичь независимости от поставок продуктов с Земли в течение 100 лет, если выкопает 14 500 км подземных ферм шириной 3,6 метра. Однако до этого к ним понадобится отправить примерно 54 000 ракет с грузом продовольствия.