Американский генерал: Есть план прорыва ПВО Калининграда в ответ на агрессию РФ 27 20.09.2019, 13:11

3,364

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В случае агрессии из Калининграда американская сторона ответит быстро и эффективно.

У США есть план для прорыва российских ПВО, заявил журналистам главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян, пишет Breaking Defense (перевод — РБК).

«Если нам придется пойти туда и уничтожить, к примеру, интегрированную систему ПВО Калининграда, пусть не будет никаких сомнений, у нас есть план», — сказал генерал.

По его словам, необходимые для этого маневры отрабатываются. В США постоянно обдумывают эти планы и в случае необходимости приведут их в действие, добавил он.

В чем заключается этот план, генерал не уточнил, но добавил, что в случае российской агрессии из Калининграда ответ США будет всесторонним, быстрым и эффективным.

В марте начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн заявил, что американские военные готовят новую концепцию ведения боевых действий в ответ на угрозу конфликта с Китаем, Россией и другими противниками. По его словам, концепция предусматривает скрытное совместное проникновение на территорию противника на суше, в воздухе и на море, а ведущую роль в этом плане должен играть истребитель F-35.

«Ваша защита в дырках, как швейцарский сыр, мы знаем, где эти дырки, мы можем использовать их, мы можем проникнуть через них и держать на прицеле объекты на вашей территории», — заявил он.