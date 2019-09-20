Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки
- 20.09.2019, 14:56
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Президент Украины провел важное кадровое назначение.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности заместителя Службы внешней разведки (СВР) и назначил его главой этого ведомства.
Соответствующие указы № 709/2017/710/2019 от 20 сентября опубликованы на сайте президента Украины, пишет «Новое время».
Зеленский назначил Евдокимова заместителем главы СВР в июле текущего года.
В 2013 году Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины.
12 сентября президент Украины уволил с должности главы СВР Владислава Бухарева и назначил его первым заместителем главы Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.