Беларусь и Россию ждут единые валюта и парламент? 23 20.09.2019, 18:19

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Представитель МИД заявил, что интеграционные процессы идут по «союзному договору».

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси заявил, что углубление интеграции Беларуси и России не выйдет за пределы «союзного договора» 1999 года, но этот документ, среди прочего, говорит о единой валюте, едином парламенте, символике и едином регулировании.

Во время брифинга 20 сентября представитель МИД Анатолий Глаз заявил, что ажиотаж, который возник вокруг углубления интеграции Беларуси и России, создан полностью на пустом месте и для него нет фактических оснований.

«Хотел бы еще раз напомнить полное наименование документа – Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации для реализации положений Договора о создании «союзного государства». Именно в этом названии и заложен его смысл. Ничего, что выходит за пределы «союзного договора» 1999 года, там быть не может», – сказал он.

Вместе с тем договор 1999 года между Беларусью и Россией предусматривает среди прочего создание общего парламента, Совета министров, суда. Также «союзное государство» должно иметь свои герб, флаг, гимн, единую валюту, отмечает «Белсат».

Кроме того, в объединении двух стран должны быть единая денежно-кредитная, валютная, налоговая и ценовая политика; единые правила конкуренции и защиты прав потребителей; объединенные транспортная и энергетическая системы; единая торговая и таможенно-тарифная политика; единое законодательство об иностранных инвестициях и другие функции.