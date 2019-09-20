Житель Кореличей: Перед приездом Лукашенко новый асфальт посыпали цементом, чтобы выглядел старым 4 20.09.2019, 21:29

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Кореличи

Однако в городской поселок он так и не приехал.

20 сентября Александр Лукашенко посетил Кореличский район. Сперва он заехал на одно из сельхозпредприятий, а затем ознакомился с работой предприятия «Кореличи-Лен».

Как рассказали «Салідарнасці» жители Кореличей, к визиту Лукашенко городской поселок готовили несколько недель. В городском поселке все это время циркулировали слухи о разных датах его приезда.

Но в итоге в сам райцентр Александр Лукашенко так и не заглянул.

Что, впрочем, не помешало милиции выставить на перекрестках посты.

— Такое впечатление, что там были милицейские чины не ниже майоров, — поделился наблюдениями местный житель.

По его словам, у льнозавода к приезду Лукашенко положили новый асфальт. А чтобы его новизна не бросалась в глаза, дорогу посыпали сверху цементом.