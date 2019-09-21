США направят дополнительные войска в Саудовскую Аравию и ОАЭ 21.09.2019, 11:20

Власти подчеркнули, что этот шаг носит оборонительный характер.

Президент США Дональд Трамп одобрил введение дополнительных американских войск и поставку военной техники на территорию Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом в пятницу, 20 сентября, во время брифинга сообщил министр обороны США Марк Эспер, пишет dw.com.

По его словам, развертывание дополнительного контингента в регионе произойдет в ближайшие дни. Эспер подчеркнул, что это усиление носит оборонительный характер и стало ответом на запросы о подкреплении со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ. Американские войска сосредоточатся в первую очередь на воздушной и противоракетной обороне.

Эспер также сообщил, что США будут работать над тем, чтобы ускорить поставки военной техники в эти страны. Глава Пентагона добавил, что это лишь первый шаг, но при этом отказался назвать точное число дополнительных сил.

Эспер подтвердил, что США считают Тегеран причастным к атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. По его словам, оружие, при помощи которого была совершена атака, было произведено в Иране. Тем не менее, как пишет агентство AP, Дональд Трамп таким обрзом дает понять, что он не настроен на военный удар по Ирану.

14 сентября официальный представитель МВД Саудовской Аравии сообщил о пожарах на двух заводах национальной нефтяной компании Saudi Aramco, начавшихся в результате атаки беспилотников. Ответственность за нападение взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов.

Эр-Рияд позднее заявил, что нападение было совершено не с йеменской территории, а с севера. Инцидент "вне всяких сомнений", произошел при поддержке Ирана, заявил представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики.