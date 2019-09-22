Шаман Габышев и бунтующая Бурятия Тони Весоловски, «Радио Азаттык»

22.09.2019, 10:03

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Демонтаж кремлевского режима начнется с Сибири?

Задержание в Республике Бурятия якутского шамана, пешком направлявшегося в Москву «изгнать Путина», жесткое подавление полицией протестов в Улан-Удэ после спорных выборов и задержания местных активистов – эти и другие события последних дней приковывают внимание к отдаленному российскому региону, одному из беднейших в стране, который редко попадает в новостные хроники.

Протесты в этом уголке Сибири вспыхнули в начале этого месяца после задержания сторонников шамана Александра Габышева, который четыре месяца назад начал свой пеший поход из Якутска в Москву. Как заявил шаман, он идет в Москву со своей миссией – «изгнать» из Кремля президента Владимира Путина.

Недовольство усилилось, когда победителем выборов мэра столицы Бурятии, города Улан-Удэ, которые прошли 8 сентября, объявили прокремлевского кандидата. Протесты росли из-за сообщений о подтасовке результатов голосования. Подавление полицией демонстрации только усилило негодование. Офицер Национальной гвардии призвал коллег не применять силу против мирных протестующих – видеозапись с его обращением стала вирусной.

ЗАДЕРЖАНИЕ ШАМАНА

В условиях нарастающей напряженности группа вооруженных людей в масках и униформе служб безопасности задержала Габышева в палаточном лагере в ночь на 19 сентября в селе на берегу Байкала, недалеко от административной границы Бурятии с Иркутской области, рассказали очевидцы сайту «Сибирь. Реалии».

«Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием, они быстро окружили наш лагерь, и прямо к палатке шамана... Их было, может быть, несколько десятков человек», – сказал один из сторонников Габышева.

МВД Бурятии, по данным телеканала «Настоящее Время», позже подтвердило задержание Габышева. Его подозревают «в совершении преступления на территории Якутии», сказали в МВД, не предоставив деталей.

Габышев, который называет себя «воином-шаманом», вышел в марте этого года пешком из Якутска с двухколесной тележкой, груженной личными вещами. Он говорил, что направляется в Москву, чтобы, согласно противоречивым сведениям, либо отстранить Путина от должности, либо «изгнать демона» из российского лидера.

На фоне опасений, что ситуация может обостриться, губернатор Бурятии Алексей Цыденов призвал в посте в Facebook’е все стороны «немного притормозить».

Протесты в Улан-Удэ проходили в те же дни, когда оппозиция в Москве собирала тысячи людей на улицах с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в городскую думу. И если в столице партия Путина «Единая Россия» утратила значительную часть мест в Мосгордуме, то на выборах в регионах в единый день голосования 8 сентября победили поддерживаемые Кремлем кандидаты. Во всех 16 регионах, где выбирали губернаторов, выиграли люди, за которыми стоят власти.

В Улан-Удэ победил член партии «Единая Россия» Игорь Шутенков, который участвовал как «самовыдвиженец». Члены правящей партии в Москве и других городах выбрали такую стратегию, вероятно, чтобы отстраниться к теряющей популярность политической организации.

Рейтинги «Единой России» резко упали после принятия закона о повышении пенсионного возраста, увеличения налога на добавленную стоимость, подавления протестов против спорных предложений властей о захоронении бытовых отходов.

Участники протеста в Улан-Удэ, выступающие против результатов выборов. 15 сентября 2019 года.

Фото: TASS

Бурятия – один из беднейших регионов России. Уровень безработицы в республике, где расположены крупные месторождения полезных ископаемых, в 2017 году составлял, по данным Росстата, чуть менее 10 процентов. На Бурятию приходится 48 процентов запасов цинка в стране, а также значительные запасы золота.

Победа Игоря Шутенкова на выборах мэра Улан-Удэ была омрачена обвинениями в многочисленных нарушениях и вбросах бюллетеней. Они звучали в том числе из уст Вячеслава Мархаева, члена КПРФ и депутата Совета Федерации, представляющего Иркутскую область, который занял второе место на выборах 8 сентября.

Мархаев попал в заголовки газет в августе. Он один из немногих российских политиков, раскритиковавших действия властей против участников митингов в Москве. Мархаев, бывший командир ОМОНа, назвал действия силовиков «неправомерными и профессионально безграмотными».

9 сентября около 200 протестующих в Улан-Удэ поддержали Мархаева, который назвал выборы мэра «самыми изощренными и грязными из всех, в которых довелось участвовать» и потребовал новые выборы. Протестующие оставались в центре города всю ночь, на следующий день полиция разогнала их. Двух предполагаемых организаторов протеста, местного депутата от КПРФ Баира Цыренова и активиста-блогера Дмитрия Баирова, задержали.

Протест продолжался до 12 сентября. В тот день полиция задержала еще 17 активистов. По информации «Новой газеты», полиция применила слезоточивый газ, чтобы «выкурить» активистов из автобуса, в котором те находились, однако в полиции заявили, что протестующие сами закинули гранату со слезоточивым газом.

«ВОПИЮЩЕЕ БЕЗЗАКОНИЕ»

Перед запланированной на 15 сентября акцией протеста сотрудник Национальной гвардии обратился с призывом не исполнять «заведомо незаконные приказы» по разгону протестующих. Видео Виктора Хоржирова стало популярным в социальных сетях и всего за девять часов набрало 80 тысяч просмотров.

Хоржиров сказал Радио Свобода, что 16 сентября начальство вызвало его для объяснений.

«Я готовился к худшему – думал, приду, а мне – ты по такой-то статье уволен. Хотя я там ничего плохого-то не сказал, просто просил – пожалуйста, ребята, на митинги собираются такие же люди, как и мы, давайте не прибегать к такому беззаконию, беспределу», – сказал он.

Хоржиров позже удалил видео. Как он объяснил, не из-за давления руководства, а потому, что демонстрация 15 сентября прошла мирно и без эксцессов. «Я же исключительно для этого протеста его записал», – пояснил Хоржиров.

Офицер Национальной гвардии сказал, что в Бурятии «очень долго копилось» недовольство, и минувшие выборы, которые он назвал «вопиющим беззаконием», усилили протестность.

Но власти, похоже, не собираются искать компромисс с протестующими, которые требуют провести новые выборы и освободить задержанных. Напротив, один из лидеров протеста, Петр Дондуков, который возглавляет местное отделение Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Навального, 17 сентября был отправлен под арест на 10 суток. Его обвинили в организации одиночного пикета 10 сентября, сообщил его адвокат Максим Барлуков.

Блогера и активиста Баирова, освободившегося после шести дней ареста за участие в не согласованной с властями акции, вновь взяли под стражу 17 сентября. На этот раз власти обвинили его в том, что он якобы не платил алименты с 2013 года и задолжал 1 миллион рублей (15 600 долларов).

Баиров и Дундуков были активными участниками акции протеста против задержания сторонников шамана Габышева.

Шаманизм, традиционно практикуемый в этом регионе и подавлявшийся в годы, когда страной правили коммунисты, возродился после распада Советского Союза. В Улан-Удэ зарегистрирована организация «Тэнгэри» – объединение практикующих бурятских шаманов. Члены «Тэнгэри» встречались с Габышевым в августе недалеко от Улан-Удэ, убеждая его остановить поход в Москву, сказав, что в противном случае «он перестанет быть шаманом».

Габышев на своем пути проводил политические проповеди. В июле в Чите он собрал на митинге под лозунгом «Россия без Путина!» около 700 человек и заявил, что российский лидер является не человеком, а «демоном». Он также сказал, что готов использовать «другие методы», если мирные средства и митинги не приведут к уходу Путина из власти.

Тони Весоловски, «Радио Азаттык»