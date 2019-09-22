«Плошча»: Группа Eizva записала вдохновляющую песню 22.09.2019, 11:31

Создатели «Гимна Вейшнории» ответили на планы по «интеграции» Беларуси и РФ.

Группа Eizva записала новую песню «Плошча», сообщил корреспондент Charter97.org из Минска. В интервью музыканты рассказали, о чем эта песня и почему она способна вдохновить «воинов-берсерков», готовых защищать Беларусь.

- Группа Eizva широкому кругу известна прежде всего как создатель «Гимна Вейшнории». Почему теперь «Плошча»?

- Говорят, в декабре планируется так называемая «углубленная интеграция» с Россией. Недовольных много, возможны массовые протесты. То, что в Беларуси называется «Плошча».

Этот трек может вдохновить, под него хорошо собираться на массовую акцию протеста и идти туда, включив музыку в наушниках. В общем, мы заметили, что среди «змагарской» музыки плача много, романтики много, а вот такой конкретной музыки, которая бы даже, если можно так сказать, «зомбировала» по-хорошему, как древних воинов-берсерков, которые шли в бой, - вот такой музыки нет. Ритмика и наступательность в этом треке способствует такому.

Кроме того, у нас так сложилось, что уже четвертый год мы выдаем по треку — каждый год, в конкретное время — на осеннее равноденствие. И посвящаем выход каждого трека конкретному празднику — Дню единства балтов, который празднуется на государственном уровне в Литве и Латвии, а в Беларуси — на уровне энтузиастов, которые ежегодно 22-го сентября, в 8 часов вечера зажигают костры на холмах и городищах. Нам нравится этот праздник, он нас вдохновляет.