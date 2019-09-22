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В Бресте напали на активиста Виталия Козака

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  • 22.09.2019, 13:18
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В Бресте напали на активиста Виталия Козака
Виталий Казак

Это случилось возле гипермаркета «Грин».

На активиста Виталия Казака совершено нападение, сообщает «Брестская весна». Это случилось вечером 21 сентября возле гипермаркета «Грин» около 20.00.

 

Виталий Казак принимал участие в пикете по сбору подписей в поддержку активистов инициативной группы против строительства завода АКБ.

К пикету подошел пьяный мужчина и ударил Виталия в лицо. Сотрудники милиции задержали нападавшего.

 

Подробности выясняются.


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