В Бресте напали на активиста Виталия Козака

В Бресте напали на активиста Виталия Козака2
- 22.09.2019, 13:18
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Это случилось возле гипермаркета «Грин».
На активиста Виталия Казака совершено нападение, сообщает «Брестская весна». Это случилось вечером 21 сентября возле гипермаркета «Грин» около 20.00.
Виталий Казак принимал участие в пикете по сбору подписей в поддержку активистов инициативной группы против строительства завода АКБ.
К пикету подошел пьяный мужчина и ударил Виталия в лицо. Сотрудники милиции задержали нападавшего.
Подробности выясняются.