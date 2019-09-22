В Бресте напали на активиста Виталия Козака 2 22.09.2019, 13:18

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Виталий Казак

Это случилось возле гипермаркета «Грин».

На активиста Виталия Казака совершено нападение, сообщает «Брестская весна». Это случилось вечером 21 сентября возле гипермаркета «Грин» около 20.00.

Виталий Казак принимал участие в пикете по сбору подписей в поддержку активистов инициативной группы против строительства завода АКБ.

К пикету подошел пьяный мужчина и ударил Виталия в лицо. Сотрудники милиции задержали нападавшего.

Подробности выясняются.