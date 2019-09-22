Ученые нашли бактерию, действующую как алкоголь 1 22.09.2019, 19:05

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Китайские ученые объяснили редкое заболевание — не выпив ни капли спиртного, люди чувствуют себя пьяными.

Оказалось, что виной всему может быть кишечная бактерия Klebsiella pneumonia, пишет «360». А болезнь называется «синдром внутренней пивоварни».

Непосвященному человеку может показаться, что очень хорошо было бы напиться без алкоголя — большая экономия! Оказалось, что в мире есть такие люди — их организм сам вырабатывает алкоголь, этанол. Такой недуг известен как синдром кишечной ферментации, синдром внутреннего пивоварения или синдром автоброжения — он возникает из-за чрезмерного содержания определенных бактерий в кишечнике человека.

В 2015 году СМИ стали активно писать о Мэттью Хогге — оказалось, что он страдал синдромом внутренней пивоварни больше 20 лет! Проблемы начались внезапно — в подростковом возрасте. Мэттью был прилежным учеником, мечтал о научной карьере, профессионально занимался спортом и был душой компании. Но его жизнь внезапно изменилась.

Хогг начал испытывать состояния алкогольного опьянения и такие симптомы как хроническая усталость, мышечные боли, головные боли, психические нарушения, нарушения настроения и многое другое.

Были в жизни еще недавно успешного подростка и «безалкогольные похмелья», обычно они наступали на утро после употребления пищи с высоким содержанием углеводов.

«Одолевали головные боли, тошнота, иногда рвота, обезвоживание, сухость во рту, холодный пот, и дрожащие руки. Было такое чувство как будто я предыдущей ночью выпил весь бар, хотя никакого алкоголя я не употреблял», — рассказал он изданию Vice.

В итоге жизнь Хогга пошла под откос — ему пришлось бросить спорт, потому что малейшие физические нагрузки заставляли его чувствовать дурноту. В колледже он тоже не смог учиться долго, постоянные состояния опьянения значительно ухудшили производительность мозга. Многие друзья тоже не смогли понять, что Мэттью не спился, а болен.

Когда Хогг узнал, что он не единственный обладатель неприятного алкогольного диагноза, прошло уже 20 лет, жизнь была прожита наполовину. И Мэттью создал сайт о малоизученных хронических заболеваниях — The Environmental Illness Resource — чтобы другие люди могли узнать, что они не одиноки и вовремя обратиться за помощью.

Объяснение этим состояниям нашла американская исследовательница и декан факультета наук о здоровье и уходе за больными одного техасского колледжа Барбара Корделл еще в 2010 году — в организме обратившегося к врачам американца было исключительно высокое содержание дрожжей. Как известно, дрожжи при брожении способны вырабатывать алкоголь — этим свойством пользуются пивовары. Для производства этанола дрожжевые грибки используют углеводы. Усугубить ситуацию может длительный прием антибиотиков, так как они могут создавать благоприятную для брожения микрофлору. Но почему именно у людей появляется странный недуг, пока объяснить никто не может.

Китайские ученые подозревают, что эта бактерия — Klebsiella pneumonia, так как она способна повышать уровень содержания алкоголя в крови. Версия Барбары Корделл в случае с китайским пациентом оказалась несостоятельной — его анализы не показали повышенного содержания дрожжей в организме.

Реального лекарства от синдрома внутренней пивоварни не существует, но пациентам с такими симптомами рекомендуют безуглеводную диету. Так можно лишить грибок источника выработки этанола, хотя даже этот ход не сможет избавить человека от недуга полностью.