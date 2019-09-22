СБУ: За пять лет 383 сепаратиста перешли на сторону Украины 22.09.2019, 20:28

1,157

Они воспользовались программой СБУ «Тебя ждут дома».

С августа 2015 года 383 сепаратиста так называемых «ЛНР» и «ДНР» воспользовались программой СБУ «Тебя ждут дома» и добровольно сдались украинским властям.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на департамент контрразведки СБУ.

Программа СБУ предусматривает, что участники незаконных вооруженных формирований могут перейти на сторону Украины с наименьшими потерями, если они не совершали тяжких преступлений.

Программа «не устанавливает законодательных гарантий и процедур освобождения лиц от уголовной ответственности», а лишь предусматривает консультативную помощь этим людям в прекращении ими противоправной деятельности, передает СБУ.