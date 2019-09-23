«Защитим Север»: в России на митинги вышли 30 городов 23.09.2019, 8:37

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ФОТО: RFE/RL

Что происходило в единый день экологических протестов в РФ.

Акции протеста против строительства мусорного полигона на станции Шиес, что на границе Архангельской области и Республики Коми, состоялись 22 сентября почти в 30 населенных пунктах России. Накануне экопротестный митинг прошел в Москве в парке Сокольники, сообщает Север.Реалии.

В единый день антимусорного протеста экоактивисты создали "карту протестов", на которой можно найти, в каких городах проходят акции. Основные протестные точки были в Архангельской области и Республике Коми. Также на Северо-Западе акцию поддержали в Вологодской области, в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге.

Архангельск: последний митинг "в рамках закона" ​

"Позор!", "Беспредел!" – скандировала толпа десяти сотрудникам полиции, которые выхватили из толпы и увели в машину участника митинга "Защитим русский Север".

– Друзья, меня задержали по подозрению в участии в митинге 7 апреля. Везут в Соломбальский отдел полиции, – написала на своей странице в соцсетях активистка Елизавета Хатанзейская.

По информации группы "ВКонтакте" "Поморье не помойка", Елизавету и еще двух задержанных – участницу бессрочной акции протеста Юлию Чапурину и вокалистку группы "Слёзы Орлова" Елену Фокину – обвинили в участии в несогласованном митинге 7 апреля.

– Задержали меня сегодня на Всероссийском дне экологического протеста против строительства полигона для московских твердых бытовых отходов на станции Шиес Архангельской области. Задержали по подозрению в участии в митинге и шествии 7 апреля 2019 года. С точки зрения закона оба мероприятия были согласованными, так как администрация города вовремя не ответила экологическим активистам – организаторам данных мероприятий, поданных по законному алгоритму, – сказала Елизавета Хатанзейская Север.Реалии. – Сумма штрафов экологическим активистам превысила 1,5 млн рублей. Есть осужденные на обязательные работы и административный арест. Суд уже был. 10 тысяч рублей штрафа. Я буду оспаривать решение суда. Считаю, что нарушены мои гражданские права, а именно право выражать публично свое мнение по вопросу мусорного геноцида. Планируем подать иск в ЕСПЧ, каждый активист отдельно. Задержание прошло в корректной форме. В глазах простых полицейских мы читаем сочувствие. А вот начальство на нас погоны зарабатывает.

Начался же митинг в Архангельске мирно. Впрочем, его участники сразу выдвинули категоричные требования: о прекращении всех административных и уголовных дел против экоактивистов, о закрытии проекта "Экотехнопарк "Шиес" и рекультивации вырубленного участка леса, а также об отставке губернатора Архангельской области Игоря Орлова и роспуске регионального правительства.

Мы стоим, чтобы власть видела, что, несмотря на все обещания о заморозке строительства, проблема Шиеса никуда не исчезла

На митинге выступили экологи, представители власти, активные участники движения "Поморье – не помойка", в защиту Шиеса даже зачитали рэп.

– Я хочу сказать пару слов от лица архангельской бессрочки, – выступила лидер архангельской акции бессрочного протеста Мария Истомина. – Все вы помните митинг 7 апреля, когда все участники дружно прошли по Троицкому проспекту и собрались на площади Ленина, чтобы выразить свой протест. Тогда было принято решение организовать бессрочную акцию протеста, чтобы показать нашей власти, что мы недовольны. Мы до сих пор стоим там: семь дней в неделю, с утра до вечера, в любую погоду. Мы стоим, чтобы власть видела, что, несмотря на все обещания о заморозке строительства, проблема Шиеса никуда не исчезла.

Как заявила депутат Архангельского областного собрания депутатов (фракция "Справедливая Россия") Ирина Чиркова, она и её однопартийцы готовы инициировать импичмент губернатора Архангельской области Игоря Орлова, если такое решение в ближайшее время не примет федеральный центр.

– Он [губернатор] наплевал на нашу экологию, наше с вами достоинство и здоровье. А значит мы считаем, что он должен уйти в отставку, – заявила Чиркова.

Мы не равнодушны к нашей природе, к будущему, как дети будут расти. Не хочется погрязнуть в грязи

Свою позицию выразили и обычные архангелогородцы, которые пришли на митинг.

– Мы не равнодушны к нашей природе, к будущему, как дети будут расти. Не хочется погрязнуть в грязи. И так хватает бардака. Мы не первый раз на митинге, моя дочка все прекрасно понимает, ради чего это, – сказал сотрудник строительной фирмы Василий.

– Мы хотим жить на чистом севере, мы думаем о будущем своих детей и внуков. Если мы не можем поехать на Шиес, то можем хотя бы сюда прийти. Это третий митинг, в котором я участвую. Если будут ещё, снова пойду, – заявила со сцены учительница Александра.

Однако, как заявили в завершении митинга организаторы, этот протест станет последним, проведённым "в рамках закона", если власть не прислушается к требованиям жителей области:

– Зачем принимать резолюции, если мы уже записывали многочисленные обращения? Имеет ли смысл направлять письменные требования, если все уже и так сказано? Мы уже испробовали все: собирали подписи, принимали резолюции, записывали видеообращения. Если проект экотехнопарка "Шиес" не будет закрыт, если наши требования будут проигнорированы, то это последний митинг, который мы проводим в рамках закона.

Всего в Единый день протеста митинги прошли в 14 населённых пунктах Архангельской области, среди которых Архангельск, Каргополь, Коноша, Коряжма, Котлас, Плесецк, Северодвинск.

Северодвинск: против Орлова, полигона и испытаний в Нёноксе

В Северодвинске митинг прошел под дождем и с лозунгом "Орлова и Скубенко в отставку" (Орлов – губернатор Архангельской области, Скубенко – мэр Северодвинска. – СР). Выступающие говорили о том, что местные чиновники "организовали настоящую войну с собственным народом".

– Настоящие преследования, репрессии – десятки людей оштрафованы, против многих возбуждаются уголовные дела. За что? За право жить в нормальной экологической обстановке! Понимаете? – сказал Сергей Илюхин.

Во время митинга организаторы напомнили результаты недавнего опроса жителей Архангельской области, который показал, что 98% людей выступают против строительства полигона. Половина из их числа – 46,5% – намерены покинуть область, если строительство полигона будет продолжено.

Активист Николай Дружинин напомнил о недавнем ЧП в Нёноксе, когда на военном испытательном полигоне произошел взрыв и был выброс радиации. Власти скрывали подробности аварии, а детальной информации о случившемся нет и сегодня, возмущается Дружинин.

– Дети гуляли в городе, нам никто не сказал: "оденьте повязки, люди", "не пейте воду из-под крана". Мы же не знаем, что произошло! Только сейчас начинает вскрываться правда, которую от нас умышленно скрывали… Что осталось под водой – мы не знаем, какой вред это все нам будет нести? – спрашивает он.

Только сейчас начинает вскрываться правда, которую от нас умышленно скрывали

Митинг в Северодвинске собрал несколько тысяч человек. Завершилась протестная акция под общую резолюцию с требованиями прекратить строительство мусорного полигона у станции Шиес, а также остановить ядерные испытания под Нёноксой и обнародовать результаты расследования произошедшего инцидента. Главными лозунгами митинга стали: "Это наша земля", "Победа будет за нами", "За клюкву на нашем болоте".

Сыктывкар: 300 вместо 40

– Есть желающие? Ещё 15 человек могут взять, – предлагал один из мужчин рядом с местом проведения акции. Перед началом организаторы договорились с полицией, что пикетирующими считаются только люди с плакатами, а люди со значками или в желтых жилетах, а также просто собравшиеся посмотреть и постоять рядом не считаются.​

Массовый пикет в Сыктывкаре против строительства полигона для московского мусора у станции Шиес собрал около 300 человек. Власти города до последнего момента не согласовывали акцию – после пяти отказов активисты подали на мэрию в суд и получили разрешение провести массовый пикет на 40 человек возле торгового комплекса "Детский мир".​

– Мы специально перед пикетом оговорили с полицией, как будем считать участников пикета. Мы не можем отвечать за прохожих или тех, кому мало интересно, что за акция здесь проходит. Участниками массового пикета считаются люди, которые имеют с собой плакаты, люди со значками в защиту Шиеса или в жёлтых жилетах не считаются, – рассказала организатор Нина Ананина о правилах поведения.

Пикетирующие выстроились на тротуаре. Некоторые стояли возле проезжей части, чтобы антимусорные призывы могли заметить и автомобилисты. Тут же несколько женщин собирали подписи против строительства мусорного полигона и деньги на поддержку лагеря активистов в Шиесе.

– Где расписаться? Я из Усть-Кулома специально сюда приехала, – обращалась к ним одна из участниц акции.

– Наш регион и Архангельская область дают России золото, алмазы, дерево, нефть, газ, уголь. Кроме того, и наши налоги уходят в Москву. При этом все, что мы можем ждать в ответ, – что нам когда-нибудь построят дороги и, если повезет, профинансируют школы. Но огромного количества мусора мы не ждали, – говорит Ананина.

По правилам проведения пикета, организатор не может агитировать вслух, но вправе давать комментарии прессе, поэтому Ананина комментировала акцию все два часа, пока проходил массовый пикет, и в итоге сорвала голос. По ее словам, топливо строителям мусорного полигона доставляется на вертолете из города Емва на территории Коми и сейчас руководство Коми ищет летчиков, которые смогут выполнять эту задачу. Также в Сыктывкаре расположился один из информационных центров компании "Технопарк", ведущей работы на Шиесе. При этом власти в республике заявляют, что не имеют никакого отношения к строительству.

– Мнение жителей Коми не учитывается, хотя Шиес находится в четырех километрах от нашей границы. Ущерб от полигона будет и для нас, – считает Ананина.

За проведением пикета наблюдали с десяток полицейских и примерно столько же сотрудников в штатском. В конце акции женщина в красной куртке отчитывалась кому-то по телефону, что насчитала 41 пикетирующего. Если эта информация подтвердится, на организаторов могут подать в суд.

Санкт-Петербург: "Шиес вокруг нас​!"

В Удельный парк в Петербурге пришли около 150 человек. На митинге обсуждали не только "мусорные" протесты в Шиесе, но экологические проблемы города и Ленинградской области.

Речь шла о строительстве угольного порта в Приморске, о том, что городские власти до сих пор не расстались с планами построить мусоросжигательный завод в Левашове, о проблемах действующего МСЗ в Старой Ладоге, о нелегальных свалках, вырубке лесов и парков.

Всегда считалось, что земли вокруг Петербурга были защищены от заграничного врага, но теперь их надо защищать от "жадного олигархата", что право на благоприятную окружающую среду сегодня надо отвоевывать, говорили выступавшие.

Александр из Северодвинска призвал помочь Нёноксе, получившей, по его словам, "черную метку" после взрыва на испытательном полигоне в августе. Он призвал объединить борьбу против ядерных объектов и мусорных полигонов.

Максим из Кингиссепа назвал свой город вторым Шиесом и рассказал о том, что под видом высокотехнологичного технопарка там хотят сделать свалку для всего петербургского мусора. Не спросив жителей Кингисеппа, там уже строят коммуникации для полигона рядом с водохранилищем и водозаборами на реке Луге. Он призвал заставить власти строить перерабатывающие заводы, а не превращать мусорную реформу в создание все новых свалок.

– В последнее время люди перестали общаться. Спасибо нашим чиновникам – мы объединились благодаря нашей беде, мы начинаем становиться людьми. СМИ держат нас в информационной блокаде. А Шиес фильтрует людей – слабые и трусливые остаются дома, смелые и сознательные объединяются и выходят на борьбу. Даже многие работники ЧОПов, увидев, что им придется охранять, разворачиваются и уезжают. Отдельное спасибо нашим доблестным вертолетчикам, отказавшимся возить на Шиес топливо. Герои Шиеса держат вахту за всю страну, но если вы думаете, что Шиес далеко, вы ошибаетесь – Шиес вокруг нас! – заявил со сцены один из выступающих.

Проблема Шиеса – болезнь всей страны, и бороться с ней надо всеми способами: не позволяя строить новые мусорные полигоны, а также организовывая раздельный сбор мусора у себя дома, на работе, в своем дворе, считают пришедшие на митинг.

Регионам надо объединяться, чтобы заставить Москву и другие крупные города самим справляться со своим мусором. Многие говорили о Шиесе как о примере борьбы против интересов чиновников и олигархов и призывали тоже придавать своим проблемам широкое информационное звучание. Петербуржцы решили поддержать Шиес не только с помощью митинга: вечером состоится фестиваль "Рок против мусора!" в защиту северных регионов России от мусорных полигонов.

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Единый день антимусорного протеста 22 сентября 2019 года – третья массовая акция протеста против строительства полигона под станцией Шиес. Первый состоялся 2 декабря 2018 года в Архангельской области, Республике Коми, Петербурге и Ярославле. Тогда в акциях, по подсчетам организаторов, участвовали около 25 тысяч человек.

На второй единый день протеста люди вышли 3 февраля 2019 года. Акцию поддержали в 24 городах России. Самыми массовыми акциями стали митинги в Архангельске и Сыктывкаре 7 апреля 2019 года. Кроме того, люди вышли на митинги и пикеты в поддержку защитников Шиеса в Александрове, Омске, Москве, Петербурге.

Строительство полигона для московского мусора рядом со станцией Шиес на границе Архангельской области и Республики Коми началось в июле 2018 года. Работы ведёт компания "Технопарк", учрежденная правительством Москвы. Свалка опасна тем, что может отравить воздух, а также северные реки, включая Вычегду и Северную Двину, и сеть подземных вод.

Первый митинг против строительства полигона состоялся через месяц после начала работ – в поселке Урдома Архангельской области. В декабре 2018 года активисты открыли круглосуточную вахту недалеко от станции Шиес, чтобы наблюдать за стройкой и фиксировать нарушения. С того времени лагерь значительно вырос: летом здесь установили 60 палаток, в которых жили во время дежурства жители из разных городов страны.

Сегодня работы на полигоне не ведутся: компания "Технопарк" официально заявила о прекращении работ на стройке с 15 июня 2019 года. Однако, стычки активистов с охранниками полигона не прекращаются: противники свалки несколько раз пытались остановить поставку топлива для техники.