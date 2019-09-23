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Витис Юрконис: Белорусские власти сами себя загнали в тупик

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  • 23.09.2019, 13:32
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Витис Юрконис: Белорусские власти сами себя загнали в тупик
Витис Юрконис
Фото: DELFI

Кремль тестирует несколько сценариев при Лукашенко.

Планы Кремля по отношению к Беларуси становятся все более и более тревожными. На днях премьеры Беларуси и России подписали документ, реализация которого фактически превратит Беларусь в вассальное государство. По просьбе Charter97.org ситуацию прокомментировал Витис Юркониc, преподаватель Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета.

- Как бы оценили «программу действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании «союзного государства», которую несколько дней назад подписали премьер-министры РФ и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас?

- А в чем здесь сенсация? Это один из многих эпизодов российско-белорусских отношений. Если кто-то сейчас обеспокоился и хочет вывесить черный флаг, то таких возможностей хватало и раньше, причем не один раз. Хочется спросить у таких обеспокоенных – где вы были тогда?

- Какие могут быть последствия для Литвы?

Вопрос в том, насколько все, что содержится в этом документе, можно реализовать в предусматриваемый срок. Я думаю, что будет еще много высказываний, колебаний, но, конечно, сама суть от этого не изменится – отношения между Россией и Беларусью - болото, где будешь слишком много рыпаться – плохо, не будешь ничего делать - тоже плохо.

- Беларусь сохранит независимость?

- Если я хорошо помню мое интервью Павлу Шеремету в 2014 году, я уже тогда говорил, что Беларусь де факто оккупированная страна. Энергетическая, экономическая зависимость, военный союз, информационное пространство, доминирование русского языка – все это присутствует. В случае, если это вопрос только власти Александра Лукашенко, то тогда оккупации точно не миновать.

Независимость невозможно сохранить, если опираться только на одного человека, на одну позицию. Профессор Витаутас Ландсбергис в Литве является символом пути к независимости, но он был частью Саюдиса, а Саюдис поддерживали сотни тысяч литовцев. Лично я бы связывал больше надежд насчет целенаправленной работы и контактов с населением, нежели ожидал каких-нибудь эффектов от диалога с одним человеком.

- Сначала была Сакартвело, потом Украина, сейчас Беларусь?

- Любые параллели с Сакартвело или Украиной мне кажется искусственными. Эти страны, или как минимум часть населения там, сражаются каждый день за свою независимость и каждый день платят цену за эту борьбу. Белорусские власти сами себя загнали в тупик, потому что не хотели ничем жертвовать. Из-за евроатлантических аспираций действия Кремля по отношению к Тбилиси и Киеву были намного жестче. Зачем воевать с Беларусью, если постепенная, ползущая оккупация было довольно эффективной, а сопротивления со стороны официального Минска почти не было?

- Кремль часто при помощи дезинформации прикрывает свои настоящие намерения, так было в прошлом веке, когда оказалось, что у пакта Молотова-Риббентропа были секретные протоколы…

- Думаю, что это всего лишь попытка оценить обстановку как в Беларуси, так и соседних странах. Сколько внимания окажется прикованным к этой программе, будет истерика или нет, ну и так далее. Однако я ничуть не сомневаюсь, что со стороны Кремля параллельно разрабатываются и другие возможные действия, и соответствующие шаги. Но опять-таки я бы призвал к тому, что не стоит заблуждаться – все это происходит больше, чем десяток лет.

- Одиозный российский политик Владимир Жириновский заявил о том, что Москве необходимо присоединить Украину и Беларусь. Значит ли это, что Кремль открыто заявляет о том, что готов расширяться к границам Европейского Союза?

- Существует такая теория, что Жириновский заранее озвучивает, то что в будущем намеревается предпринять Кремль. Мысль о том, что Беларусь - следующая после Украины, в целом далеко не нова и является довольно популярной в евроатлантическом сообществе. Риторики (впрочем, ее Беларусь меняет чуть ли не каждый день) Минска недостаточно, требуются реальные шаги, которые покажут, что есть не только желание но и действия, которые на самом деле покажут, что Беларусь хочет дистанцироваться от Кремля. Пока что, все выглядит как PR или попытки поднять себе цену (кредиты, субсидии и прочее).

Возвращаясь к беседе о планах Кремля: Москва орудует не только у границ Европейского Союза, но и внутри ЕС. Кремль тестирует множество вариантов в разных странах: от Беларуси до таких стран ЕС, как Италия. Основной вопрос в том, почему Беларусь должна быть нам важнее, чем страны члены ЕС, а также, что сама Беларусь сделала, чтобы влияние Кремля за последние десять лет стало меньше?


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