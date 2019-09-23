Что есть осенью: 10 полезных фруктов, овощей и корнеплодов 2 23.09.2019, 14:28

Эти продукты помогут поддержать иммунитет с сентября по ноябрь.

Осенью хочется оставаться такими же энергичными и здоровыми, как летом, с удовольствием гулять и заниматься любимыми делами. Rbc.ru рассказывает о продуктах, которые помогут поддержать иммунитет с сентября по ноябрь.

У сезонных продуктов много достоинств: они разнообразны, недорого стоят, их легко купить и приготовить.Осенние овощи и фрукты содержат витамины и антиоксиданты, которые замедляют старение и помогают уменьшить риск заболеваний — от обычной простуды до болезней сердечно-сосудистой системы и онкологии.

Яблоки

Самые популярные и доступные осенние фрукты. Витамины и антиоксиданты, которые содержатся в яблоках, повышают уровень кислорода в легких и помогают поддерживать здоровье сердца. Согласно исследованиям, эти плоды замедляют старение мозга и предотвращают деменцию. Яблоки можно есть сырыми, добавлять в салаты (например, из моркови) и пироги, варить из них компоты и варенье, а также сушить. Сушеные яблоки богаты витаминами и отлично хранятся — из них получится вкусный и полезный перекус зимой и в начале весны, когда в магазинах мало свежих фруктов.

Сезон: август — ноябрь.

Айва

В айве много витамина С и железа, поэтому ее иногда называют «железным» фруктом: в одном плоде содержится суточная доза вещества. Плоды айвы поддерживают здоровье волос и кожи, борются с воспалительными процессами и аллергиями, нормализуют давление. В сыром виде можно есть только один сорт — сладкую и мягкую «ароматную» айву. Из других сортов варят варенье и джем, готовят желе и мармелад, запекают с медом или тушат вместе с овощами, грибами либо мясом. Самое простое и полезное варенье из айвы — с добавлением лимонной цедры.

Сезон: конец августа — ноябрь.

Тыква

В мякоти тыквы содержится карнитин, который снабжает организм энергией, помогает выводить шлаки и стимулирует работу мозга, а также витамин К, необходимый для нормального обмена веществ и здоровой работы почек. Кроме того, в тыкве много альфа- и бета-каротина, которые отвечают за зрение, здоровое развитие клеток и поддерживают иммунную систему. Полстакана сока из мякоти тыквы, смешанного с двумя ложками меда, поможет успокоить нервы. А тыквенные семечки, где много кислоты омега-3, полезны людям с высоким давлением и повышенным уровнем холестерина.

Самые привычные блюда из тыквы — каша, суп или цукаты. Попробуйте пожарить котлеты или оладьи, приготовить салат или запеканку, сварить кисель или запечь в тыкве курицу.

Тыква — одно из главных украшений и угощений праздника Хеллоуин. Можно выскоблить тыкву изнутри, высушить и поставить внутрь свечу, а из мякоти испечь пирог или кексы.

Сезон: сентябрь — ноябрь.

Грибы

Во всех съедобных грибах содержатся белок, клетчатка, а также мощный антиоксидант селен, который поддерживает иммунную систему и предотвращает повреждение клеток и тканей. Лекарственные свойства грибов все чаще изучают и используют для борьбы с разными болезнями. Исследования показывают, что грибы уменьшают вероятность рака груди и помогают бороться с опухолями, снижают уровень холестерола, а также замедляют старение. Кроме того, в них содержится много витамина D, которого людям не хватает поздней осенью и зимой.

Специалисты считают, что стоит есть грибы не реже двух раз в неделю. В них мало калорий, зато они быстро дают чувство насыщения. Грибы можно варить, жарить, добавлять в другие блюда, а также замораживать или сушить на зиму.

Сезон: грибы можно собирать почти весь год, но лучшее время — конец августа — ноябрь.

Гранат

По количеству полезных веществ гранат — один из самых целебных фруктов. В его состав входят шесть аминокислот, калий, железо, танин, марганец, калий, натрий, клетчатка и т. д. Полезные свойства граната снижают риск сердечных приступов. Кроме того, как показывают исследования, этот плод помогает в профилактике рака молочной железы, а также при химиотерапии. В гранате много косточек, поэтому лучше всего пить гранатовый сок, который можно заранее заготовить на зиму. Гранатовый сок помогает меньше уставать, улучшает работу нервной системы и полезен при простуде и инфекционных заболеваниях, поскольку обладает противовоспалительными и тонизирующими свойствами.

Сезон: октябрь — ноябрь.

Клюква

Клюква помогает снизить количество вредных бактерий, снижает риск инфекций мочевыводящих путей и улучшает состояние десен. Людям с заболеваниями почек необходимо проконсультироваться с врачом по поводу количества ягод, которое им стоит есть: клюква может спровоцировать образование камней.

Если свежие ягоды кажутся слишком кислыми, то можно посыпать их сахаром, добавить в соус для запеченного мяса, приготовить из них морс или испечь клюквенный пирог. Клюкву, как грибы и яблоки, можно заготовить на зиму. Она хорошо хранится в замороженном и консервированном виде, ее можно засушить или сделать моченую клюкву — традиционный российский вариант.

Сезон: октябрь — ноябрь.

Репа

Этот корнеплод пока что больше ассоциируется с деревенскими сказками, чем с рационом современного горожанина. Хотя репа — удивительный по свойствам овощ. Она очень сытна, но при этом низкокалорийна (примерно 20 ккал на 100 г), на 50% состоит из клетчатки и поэтому нормализует пищеварение. За счет витаминов А, В6, В9, С и К репа помогает уменьшить риск инфекций, улучшить обмен веществ, сохранить здоровье костей, снизить риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить состояние крови. Благодаря высокому содержанию марганца и фолиевой кислоты репа полезна беременным женщинам.

Овощ можно есть сырым, очистив от кожуры, добавлять в суп, запекать отдельно (например, с тимьяном) или с мясом, тушить с овощами, класть в салаты, а также можно приготовить из него драники.

Сезон: с середины июля до первых заморозков.

Пастернак

Дальний родственник моркови, который превосходит ее по полезным свойствам. Отвар корня пастернака используется как средство от кашля, помогает восстановить силы после болезни, возвращает аппетит. Кроме того, он укрепляет стенки сосудов, улучшает обмен веществ, выводит соли и камни из почек.

Запеченный корень пастернака — традиционное блюдо английских рождественских ужинов. Кроме того, корень добавляют в овощные бульоны, салаты, рагу, жарят вместо картофеля и даже ароматизируют им десерты. Пастернак можно сохранить на зиму, заморозив или высушив для приправ.

Сезон: середина октября — ноябрь.

Цветная капуста

Этот вид капусты стоит предпочесть другим разновидностям. В ней в два-три раза больше витамина С, чем в белокочанной капусте. За счет тартроновой кислоты она способствует сжиганию жира и улучшает работу печени. Кроме того, она снижает уровень холестерина, укрепляет сосуды, улучшает и выравнивает уровень эстрогенов, что помогает в профилактике женских онкологических заболеваний. Сок цветной капусты помогает справиться с воспалением десен.

Овощ можно варить, жарить, запекать, кроме того, можно готовить из него стейки.

Сезон: с сентября до апреля (Европа), с июля до середины октября (Канада).

Финики

Это источник клетчатки и калия с низким содержанием жира. Исследования показывают, что антиоксиданты, содержащиеся в финиках, улучшают работу мозга и прежде всего память, нормализуют кровообращение, снижают риск диабета и болезни Альцгеймера. За счет высокого содержания клетчатки финики помогают работе пищеварительной системы, а также контролировать уровень сахара в крови.

Они отлично дополняют тушеное мясо, салаты (например, с козьим сыром), их можно добавлять в десерты или печь печенье.

Сезон: август — ноябрь.