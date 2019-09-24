Ракета и коровы 1 Виктор Горбачев

24.09.2019, 9:59

Cпички детям не игрушка?

Слышали, гражданин Лукашенко всем напомнил и заявил:

- "В Беларуси уже создали ракету средней дальности, сейчас в планах разработать еще более мощное оружие. Речь идет об увеличении дальности, мощности этих ракет на основании той базы, которая у нас существует, опыта наших партнеров, прежде всего Китайской Народной Республики, с которой мы активно сотрудничаем в области ракетостроения".

А и правда. Рады. Мы и правда очень сильно рады. За наше ракетостроение и успехи в этой отрасли. Думаю, вместе с китайскими "товарищами" сможем и все получится. Не знаю, где этот враг сидит и как укрылся, но вот ракета нужна такая, чтобы прям по нему и очень далеко. За тридевять земель и морей прям.

И не сомневаемся. Разработаем более мощное и с дальностью полета прям! До луны, хотя бы. А там, смотришь, и вообще еще дальше. Ну, чуть выше бога.

Нас должны бояться. У нас должно быть все. Кроме АЭС, и ракеты не только ближнего, среднего, но и дальнего полета. Летать - так летать!

Нет, то что коровы еще не везде отмыты и по самое вымя в говне - не беда. Главное с ракетами разобраться.

То, что медицинское оборудование не везде в наличие в больницах и поликлиниках страны - ерунда. Сейчас с ракетами разберемся, а уж там и до МРТ может руки дойдут. И не важно, что наши сеялки еще не на уровне и комбайны не такие как - но вот с ракетами, мы уж точно, догоним и перегоним все и всех!

Не лыком шиты. Вон, наши льняные салфетки и изделия по всему миру разлетаются во все стороны. Очереди стоят и все спрашивают адресок. И да, до самой Мелании Трамп дошли, и она охает и ахает. Так что, не сможем что ли ракеты такие сделать? Чтобы ах и ох. Все и во всем мире.

А вот скажите, Александр, вот почему Швейцария, Швеция, Дания и многие другие страны ЕС, не имеют таких ракет, а живут в 1000 раз лучше чем мы? Хотя, им же, по идее, в 1000 раз больше есть что защищать. Но не делают же! И на весь мир не кричат про это.

Хотя, да, я понял почему. Зачем им, более бедным чем мы, тратить последние на это деньги и время. А вот мы и у нас! В стране порядок уже наведен, зарплаты выше европейских, здравоохранение на лидирующих позициях в мире, общее благосостояние людей на уровне европейских и выше. Так что, теперь можно и ракетами заняться. Денег то валом!

И это, напоминаю, на всякий случай - спички детям не игрушка!

А вообще то, мне очень любопытно и интересно: - а кого из друзей с нами граничащих ближних, средних или дальних, мы собираемся бомбить эти ракетами? Ну, против кого планируем то? Мы же со всеми дружим и за мир во всем мире.

Хотя, пригодятся. Они же жрать как коровы не просят. Да и зарплату им повышать не надо, как этим ненасытным людям.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»