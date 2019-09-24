СМИ: Лен, который Лукашенко передал Трампу, так и остался в посольстве 13 24.09.2019, 12:04

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История с автомобилем «Тесла» от Маска повторилась?

Об этом пишет Telegram-канал HARBATSEVICH ex XБ:

"Кстати, злые языки со ссылкой на работников американского посольства говорят, что льняные изделия, переданные Трампу через Болтона (от которых, по легенде, ахала Дональд с Меланией, но, скорее всего, все же только Болтон) до сих пор океан не пересекли и лежат в минском посольстве — тот их с собой не взял.

А знакомые дипломаты добавляют, что такое случается, а, в общем, на их сленге выбор подарков для иностранцев называется "купить соломенную лошадь", так как гос. учреждение покупает сувениры в другом гос. учреждении — в "Белхудожпромыслах", где выбор такой себе и, помимо упомянутого льна, там представлены различного рода соломенные кони, которые стали памятными", — пишет Telegram-канал.

Напомним, Лукашенко передал через экс-советника президента США Болтона в подарок жене Трампа изделие из льна:

- Я недавно жене президента США передал изделие из льна. Они ахают и охают. Спрашивают, а где это можно купить.