Пикеты «Европейской Беларуси» в Минске - по всему городу 24.09.2019, 12:48

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До конца сбора подписей осталось меньше двух недель.

Каждый день в Минске проходит до 10 предвыборных пикетов гражданской кампании «Европейская Беларусь», сообщает пресс-служба кампании. Ниже — перечень основных из них на сегодня:

- центральный вход в магазин ГУМ: 12.30 — 18.00,

- станция метро «Уручье», выход в сторону ТЦ «Спектр»: 14.00 — 18.30,

- станция метро «Якуба Коласа», выход к магазину ГУМ: 12.30 — 18.00,

- станция метро «Площадь Победы», вход в парк Горького: 12.30 — 18.00,

- станция метро «Академия наук», выход в сторону магазина «Академкнига»: 14.30 — 19.00,

- станция метро «Пушкинская», выход к кинотеатру «Аврора»: 14.00 — 18.00,

- станция метро «Каменная горка», выход к ТЦ Green: 17.30 — 20.00.

Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.