Светлогорский активист: Власть цинично прячется за детей 2 24.09.2019, 12:57

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Андрей Смоленчук

Фото: Белсат

Андрей Смоленчук обратился в Комитет ООН по правам человека.

24 сентября светлогорский эко-активист Андрей Смоленчук обратился с индивидуальной жалобой в Комитет ООН по правам человека. На международном уровне он оспаривает решения белорусских судов с отказом в проведении в 70-тысячном городе митинга протеста, связанного с экологической проблемой города, сообщает «Гомельская весна».

В прошлом году Андрей вместе с другими активистами города заявлял в районном центре протестную акцию, однако получил отказ. Дело в том, что в городе действует решение, по которому митинговать разрешено в единственном месте - на стадионе «Бумажник». В других местах запрещено, ослушавшиеся власть рискуют попасть под санкции - крупный штраф или арест до 15 суток.

Фактически в городе на право каждого о свободе мирных собраний и публичном выражении мнения наложено табу, считает мужчина.

«Власть посылает нас митинговать на стадион, а когда мы соглашаемся, оказывается для нас и там нет места: в эти дни там якобы проводятся детские мероприятия. Иными словами, власть цинично прячется за детей, запрещая нам, взрослым, вслух обсуждать экологическую проблему города, связанную с китайским заводом беленой целлюлозы», - заявляет Андрей Смоленчук.

Правозащитник Леонид Судаленко отмечает, хоть с начала года в силу вступили так называемые «косметические» поправки в базовый закон о массовых мероприятиях, позволяющие в некоторых случаях не просить разрешение на проведение мирных собраний, тем не менее ситуация все равно полностью находится под контролем чиновников.

«Известно, что у нас запрещается проводить несколько мероприятий в одном и том же месте. В Светлогорске таким местом определен стадион, на котором что-то проходит – если не тренировки спортсменов, так детские праздники, которые власть организовывает, чтобы не дать собраться противникам завода беленой целлюлозы. Получается замкнутый круг: право есть, а реализовать его невозможно», - подчеркивает правозащитник.

В жалобе в КПЧ ООН Андрей Смоленчук кроме установления нарушений его прав на мирное собрание и выражения мнения просит обязать белорусское правительство изменить базовый закон и решение местных властей о массовых мероприятиях таким образом, чтобы каждый имел на практике возможность публично выступать в защиту общественных интересов.

Напомним, ранее по аналогичным запретам в Светлогорске мирных акций протестов в Комитет ООН по правам человека обратились правозащитница Алена Маслюкова, эко-активисты Татьяна Носкова и Анатолий Змитрович.