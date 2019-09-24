«Транснефть» обвинила «Роснефть» в поставках нефти с хлором 2 24.09.2019, 13:59

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Российские ГОСТы допускают присутствие соединений хлора, но не настолько.

Российские госкорпорации продолжают поиски виновных в инциденте с загрязнением российской нефти хлором, из-за которого более месяца простаивал трубопровод «Дружба», а европейские покупатели вернули поставщикам более миллиона тонн бракованного сырья, пишет finanz.ru.

Хотя официальные обвинения в закачке в некондиционной нефти предъявили небольшому самарскому ООО «Нефтеперевалка», руководители которого, по версии следствия, похитили чистую нефть и закачали в трубопровод техническую смесь, на деле российское сырье от крупнейших добытчиков регулярно превышает европейские стандарты по содержанию хлороорганики.

Российские ГОСТы допускают присутствие соединений хлора в нефти в объеме не более 6 частей на миллион (ppm). Однако европейские НПЗ, покупающие сырье в РФ, привыкли к гораздо более низким значениям - 1-1,5 ppm.

В частности, у «Роснефти» больше половины объема, который сдается в систему, имеет содержание хлорорганики выше 1 ppm, заявила в понедельник «Транснефть».

В прошлом году 100,4 млн тонн нефти (50,3% от добычи) поступило в трубопроводы с долей хлора в диапазоне от 1 до 3 ppm, а 2,5 млн тонн - с показателем более 3. Среднее содержание хлора в нефти «Роснефти» составило 1,6 ppm в прошлом году и выросло до 1,7 ppm в текущем.

«При этом по отдельным регионам добычи <…> ПАО «НК «Роснефть» (Оренбургская область, Удмуртия, Башкирия и Центральная Сибирь) сейчас осуществляет сдачу нефти в систему ПАО «Транснефть» с содержанием ХОС до 4 ppm», - говорится в заявлении компании.

В конце августа председатель совета директоров «Роснефти», бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер обратился в правительство РФ с предложением ужесточение российские нормативы по хлору и довести их до европейских (1 ppm), а также внедрить систему независимого контроля качества за поставками.

«Транснефть» в свою очередь заявила, что согласна допустить независимых инспекторов, если расходы возьмут на себя нефтяные компании. Комментируя предложение ужесточить нормативы, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин призвал «Роснефть» начать с себя и выполнить собственные предложения.