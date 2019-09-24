Археологи обнаружили следы загадочного царства, описанного в Библии 1 24.09.2019, 14:57

4,746

Иллюстрационное фото

Это первое доказательство его существования.

Ученые из Тель-Авивского Университета обнаружили в Аравийской пустыне руины легендарного царства Эдом, упомянутого в Книге Бытия 36:31, пишет news.mail.ru.

Как сообщает EurekAlert, Эдом, известный также как Идумея, существовал в XII—XI веках до н.э на территории современных Израиля и Иордании.

Во время раскопок были обнаружены остатки сооружений и свидетельства производства меди. Это говорит о том, что жители Эдома владели передовыми для своего времени технологиями и, очевидно, вели активную торговлю на Ближнем Востоке, ведь медь была очень ценным ресурсом. Ее использовали для производства оружия, посуды, орудий труда.

Ученые считают, что Эдом пережил вторжение Шешонка I в X веке до н. э. Война не привела к разрушениям, а вызвала новый технологический скачок в производстве меди и торговле.