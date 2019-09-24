Что известно о 16-летней эко-активистке, раскритиковавшей мировых лидеров на саммите ООН 2 24.09.2019, 16:30

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Грета Тунберг

Фото: Stephanie Keith/Getty Images

В Сети восхищены речью Греты Тунберг.

На климатическом саммите в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг выступила с речью, в которой обвинила мировых политиков в бездействии в вопросах климата, пишет «Униан».

Ее речь многие назвали сильной и вдохновляющей. В сети восхищены словами девочки.

Полный тест и видео речи Греты Тунберг:

- Я вообще не должна быть здесь. Я должна быть в школе по другую сторону океана. Вы возлагаете надежды на нас, на молодежь. Да как вы смеете?! Разбрасываясь пустыми словами, вы украли мои мечты, мое детство.

Мне еще повезло. Люди страдают. Люди умирают и вместе с ними гибнут целые экосистемы. Мы все находимся на пороге массового вымирания. А вы говорите только о деньгах, кормите нас сказками о непрерывном экономическом развитии. Да как вы смеете?!

Вот уже больше 30 лет ученые предупреждают нас. Как вы смеете отворачиваться от реальности и говорить, что делаете все возможное? Вы говорите, что слышите нас и понимаете, что медлить нельзя. Но, какое бы я отчаяние не испытывала, не хочу в это верить. Потому что если вы действительно все понимаете и ничего не делаете, то вы - воплощение зла, и я отказываюсь в это верить.

Сокращение эмиссий в течение 10 лет на 50% только на 50% приблизит нас к цели в 1,5 градуса и запустит цепную реакцию, которую мы не сможем контролировать. Нашему поколению придется как-то извлекать из атмосферы миллиарды тонн ваших выбросов С02, а технологий для этого не существует. Нас не устраивает 50%, потому что жить с этим придется нам.

Как вы смеете делать вид, что все это можно исправить с помощью технических решений, ничего больше не меняя? Вы предаете нас, и молодежь начинает это понимать. На вас смотрят все будущие поколения. И если вы нас предадите, мы никогда вам этого не простим!

Кто такая Грета Тунберг

Грета Тунберг стала известна после эко-пикетов под шведским парламентом с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее примеру последовали школьники в других странах мира, которые начали выходить на протесты.

Так, инициатива Тунберг превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture.

С августа 2018 года Грета не ходит по пятницам в школу. Вместо уроков она проводит пикеты у здания парламента Швеции. Таким образом активистка хочет обратить внимание политиков на проблемы в стране, вызванные глобальным потеплением.

В марте 2019-го года шведские депутаты выдвинули Тунберг на получение Нобелевской премии.

О забастовке юной активистки пишут такие СМИ, как The Guardian, New Yorker, Time и другие. Она даже появилась на обложке последнего издания.

По словам 16-летней активистки, речи для своих выступлений она пишет самостоятельно, лишь консультируется с учеными, когда нужно прояснить сложную терминологию.