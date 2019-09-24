В Беларуси школьников массово заставляют сдавать все гаджеты перед занятиями 8 24.09.2019, 16:44

1,295

Эхо скандала в Гомеле.

Администрации сразу нескольких школ в разных городах Беларуси потребовали от родителей учеников письменное согласие на то, чтобы до начала уроков дети сдавали все электронные устройства, передает «Белсат».

После скандала в гомельской школе № 15, где на видео, снятое учениками 4-го класса, попали нецензурные высказывания учительницы Людмилы Четвертковой, школьников обязывают сдавать свои телефоны. Чтобы получить родительское согласие, через детей им направляют письмо в произвольной форме, под которым родители должны поставить свою подпись.

«Сдайте свои мобильные телефоны»

У гомельчанина Алексея Елисеева четверо детей учатся в школе №61 – в 9, 7, 4 и 2 классах.

«Мой сын, семиклассник, принес бумагу от классного руководителя, где говорится, что с нами проведена беседа и сейчас он в школе будет сдавать все средства электронной связи. Я связался с директором для объяснений, но она начала говорить, что это инициатива учителей. Хотя мы прекрасно понимаем, в какой стране живем и почему это происходит именно сейчас», – растерянно говорит Алексей.

По его мнению, нельзя лишать ребенка права в любой момент позвонить или написать родителям.

«Мои ребенок обладает правами, их нельзя просто так ограничить! Сегодня только благодаря гаджетом могут защитить себя не только дети, но и учителя тоже, кстати. Поэтому самое глупое решение – изымать их», – возмущается Алексей и говорит, что не собирается соглашаться с новыми требованиями.

В понедельник его дочери, которая учится в 9-й классе той же школы, классная руководительница дала бумажку с надписью «Протокол о проведении разъяснительной работы с родителями 9 «А» класса об ограничении использования мобильных телефонов и другой аналогичной аппаратуры во время образовательного процесса в школе в любом режиме». Но, по словам Елисеева, никакой «разъяснительной работы» с ними никто не проводил.

«Мы все узнали от детей, по запискам. Я так понимаю, что школе приказали из районного отдела образования ускорить процесс и проводить собрания у них нет времени», – добавляет он.

Гимназия сурового режима: ни звонков, ни фото

22 сентября телеграмм-канал NEXTA опубликовал внутреннюю инструкцию минской гимназии №33. Документ, утвержденный директором учебного заведения, касается использования телефонов и «других мультимедийных средств связи в гимназии». Примечательно, что в качестве даты утверждения на инструкции стоит 28 августа, а скандал в гомельской школе случился только 13 сентября. Источник, знакомый с ситуацией в гимназии, подтвердил belsat.eu, что еще в начале года о новых правилах ничего не было известно.

Как следует из документа, в настоящее время ученикам этого учреждения запрещается:

- пользоваться гаджетами в любом режиме (разговаривать по телефону, отправлять смс-сообщения, пользоваться GPRS, Bluetooth, интернетом) во время учебных занятий, классных и информационных часов и других мероприятий;

- слушать музыку без наушников в помещении гимназии до и после уроков;

- снимать любое фото и видео «участников образовательного процесса» и даже просто здании гимназии без разрешения администрации или педагога.

Это значит, что без их санкции подростки теперь не смогут, например, сделать селфи с одноклассниками. Отдельно прописан пункт – ученикам запрещается «сознательно наносить ущерб имиджу учреждения образования».

Кроме того, пользоваться телефонами запрещено и учителям, в качестве исключения – экстренные ситуации. При этом в инструкции нет определения понятия такой ситуации, не объясняется, когда взрослым все же можно позвонить в соответствующие службы. При нарушении правил педагог будет обязан составить докладную записку, чтобы потом ученик получил предупреждение, вызов родителей или выговор.

13 сентября региональное издание «Сильные новости» опубликовало видео, снятое учащимся 4-й классы гомельской школы №15 на уроке русского языка. На видео учительница с 35-летним стажем Людмила Четверткова стояла с партой над мальчиком, нецензурно выражалась и касалась головы ребенка. Для разбирательства в школу приехали местные чиновники и на следующий день Четверткова была уволена и принесла извинения отцу мальчика. Некоторые другие родители пожалели о её увольнении.

Однако 18 сентября учительницу вернули на должность по прямому указанию Лукашенко, а уволили уже ряд чиновников от образования и директора школы. «Я бы на месте учителя открутил голову щенку», – заявил Лукашенко. После этого мальчика с отцом вызвали в милицию, а в школах начали вводить запрет на пользование гаджетами.

На данный момент и отец мальчика, и Людмила Четверткова с прессой общаться отказываются.