Мадуро прилетел в Москву обсуждать с Путиным «братские отношения» 3 24.09.2019, 17:13

Архивное фото РИА «Новости»

Россия - один из крупнейших кредиторов режима в Венесуэле.

В Москву во вторник прилетел нелегетимный правитель Венесуэлы Николас Мадуро. В твиттере он опубликовал фото встречи на московском аэродроме и написал, что цель визита - укрепление отношений с Россией, передает «Радио Свобода».

"Братские отношения, которые мы создали за эти годы, являются фундаментом для строительства процветающего будущего Венесуэлы" - написал Мадуро.

Llegamos a la Patria rusa para afianzar nuestras históricas y muy positivas relaciones de intercambio y respeto entre nuestros pueblos. La hermandad que hemos construido a lo largo de los años, es eje fundamental para la construcción del futuro próspero de Venezuela. pic.twitter.com/maQ0zDE71X — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 24, 2019

Это первый визит венесуэльского лидера в Москву после того, как ряд стран мира, включая США, отказались считать его легитимным президентом страны. Они официально признают временным президентом Венесуэлы главу парламента, оппозиционера Хуана Гуайдо, который в январе обвинил Мадуро в узурпации власти и заявил о переходе властных полномочий к нему. Соединённые Штаты наложили на Венесуэлу санкции и заявили, что будут добиваться ухода Мадуро.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что в среду Мадуро примет президент России Путин. Будут обсуждаться "актуальные вопросы двусторонних отношений и ключевые международные и региональные темы, в том числе в контексте сложной обстановки вокруг Венесуэлы" - говорится в сообщении. Россия - один из крупнейших кредиторов Венесуэлы.