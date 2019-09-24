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Мадуро прилетел в Москву обсуждать с Путиным «братские отношения»

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  • 24.09.2019, 17:13
Мадуро прилетел в Москву обсуждать с Путиным «братские отношения»
Архивное фото РИА «Новости»

Россия - один из крупнейших кредиторов режима в Венесуэле.

В Москву во вторник прилетел нелегетимный правитель Венесуэлы Николас Мадуро. В твиттере он опубликовал фото встречи на московском аэродроме и написал, что цель визита - укрепление отношений с Россией, передает «Радио Свобода».

"Братские отношения, которые мы создали за эти годы, являются фундаментом для строительства процветающего будущего Венесуэлы" - написал Мадуро.

Это первый визит венесуэльского лидера в Москву после того, как ряд стран мира, включая США, отказались считать его легитимным президентом страны. Они официально признают временным президентом Венесуэлы главу парламента, оппозиционера Хуана Гуайдо, который в январе обвинил Мадуро в узурпации власти и заявил о переходе властных полномочий к нему. Соединённые Штаты наложили на Венесуэлу санкции и заявили, что будут добиваться ухода Мадуро.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что в среду Мадуро примет президент России Путин. Будут обсуждаться "актуальные вопросы двусторонних отношений и ключевые международные и региональные темы, в том числе в контексте сложной обстановки вокруг Венесуэлы" - говорится в сообщении. Россия - один из крупнейших кредиторов Венесуэлы.


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