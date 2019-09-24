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Белорусские паралимпийцы завоевали десять медалей на ЧМ по плаванию в Лондоне

  • 24.09.2019, 18:26
Белорусские паралимпийцы завоевали десять медалей на ЧМ по плаванию в Лондоне

Лидер команды Игорь Бокий завоевал шесть золотых наград и одну бронзовую.

Белорусские паралимпийцы взяли десять медалей на чемпионате мира по плаванию в Лондоне, передает pressball.by.

Лидер команды Игорь Бокий (класс S-13) завоевал шесть золотых наград и одну бронзовую. Также на пьедестал поднимались Дмитрий Солей (класс S-12) (1-е место на стометровке баттерфляем и 3-е место на дистанции 50 метров вольным стилем) и Владимир Изотов (класс 12) (2-е место на стометровке брассом).

Егор Щелканов, Анастасия Зудилова, Максим Вашкевич, Григорий Зудилов, Владимир Сотников, Наталия Шавель в число призеров не попали, но выполнили нормативы лицензий "А". Алексей Талай установил новый мировой рекорд в классе SB-1.


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