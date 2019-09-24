В минской школе опровергают, что там произошел взрыв

В минской школе опровергают, что там произошел взрыв4
- 24.09.2019, 21:09
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Именно в этой школе Лукашенко рассказывал о «подарке» от Илона Маска.
В минской средней школе № 93 в Уручье, которую недавно открывал Александр Лукашенко (именно там он рассказал о подарке Илона Маска), опровергают, что там во вторник произошел взрыв . Информация об этом появилась в соцсетях. В районном управлении образования говорят, что на самом деле около 9:20 на перемене школьники повредили огнетушитель, который стоял в коридоре в углу.
"Никакого взрыва не было, — говорит в комментарии minsknews.by начальник управления образования администрации Первомайского района Людмила Борисенко. — Учеников не эвакуировали. Школа продолжила работать в штатном режиме".
Известно, что огнетушитель повредили пятиклассники. Сейчас выясняется, кто именно это сделал, случайно или нет.
В школу около 15-и часов приезжал автомобиль скорой помощи, но по другому поводу: одной ученице стало плохо.
#Минск UPD:взрыва огнетушителя в СШ 93 НЕ БЫЛО. В 10 часов дня на коридоре пятиклассники выдернули чеку и нажали на рыгач 8-ми литрового порошкового огнетушителя, засыпав 2-й этаж порошком. Детей на час перевели на другой этаж, не останавливая уч. процесс. Никто не пострадал.— МЧС Минска (@112MINSK) 24 сентября 2019 г.