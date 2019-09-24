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В минской школе № 93, которую открывал 1 сентября Лукашенко, прогремел взрыв

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  • 24.09.2019, 15:37
  • 9,336
В минской школе № 93, которую открывал 1 сентября Лукашенко, прогремел взрыв

Возле школы машины скорой помощи.

Как сообщили «Белсату» очевидцы, в школе № 93 в Минске произошло ЧП. Вероятно взорвался огнетушитель.

Возле школы машины скорой помощи. В здание никого не пускают.

В самой школе отказались от комментариев журналистам. В частности по телефону ответили только в бухгалтерии. Там отметили, что «ничего чрезвычайного не было».

«Да, была какая-то ситуация. Но ничего страшно, подробностей мы не знаем», - сказали в бухгалтерии.


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