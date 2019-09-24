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Минску не дали Суперкубок Европы

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  • 24.09.2019, 22:50
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Минску не дали Суперкубок Европы

Футбольный Суперкубок Европы 2021 года пройдет в Белфасте.

Неделю назад проведение Суперкубка в Минске обсуждали правитель Беларуси Александр Лукашенко и президент УЕФА Алесандер Чеферин. Правда, речь шла о 2022 годе, а не 2021-м, передает tut.by.

— Мы сделаем это не хуже, чем лучшие столицы нашего континента. Вы нас никогда не баловали крупными футбольными мероприятиями. Поэтому если Союз европейских футбольных ассоциаций в этом направлении будет думать, знайте, что мы готовы принять любые соревнования, на любом уровне, что касается нашего континента, — сказал Лукашенко.

Это была вторая попытка федерации футбола Беларуси заполучить право на проведение матча с участием победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Несмотря на две неудачи, федерация намерена подать заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2022 и 2023 годах.

Отметим, что Белфаст подавался четыре раза.


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