В Баренцевом море моржи утопили судно Военно-морского флота России 1 25.09.2019, 9:45

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Лодка ушла на дно.

Команда исследователей, в которую вошли представители Северного флота ВМФ и Русского географического общества, решила повторить маршрут австро-венгерской экспедиции 1874 года Юлиуса Пайера, которого по праву считают первооткрывателем Земли Франца-Иосифа. В то же время специалисты изучают флору и фауну архипелага и наблюдают за ледниками.

Как пишет Business Insider, на прошлой неделе при высадке на мыс Геллера (остров Вильчека) членам экспедиции удалось чудом спастись на шлюпке после того, как на них напала моржиха, которая испугалась за своих детенышей.

«Лодка ушла ко дну, но трагедии удалось избежать благодаря четким действиям командира отряда. Все участники высадки благополучно добрались до берега», — говорится в пресс-релизе РГО.

Представители Северного флота, в свою очередь, сообщили, что военнослужащие смогли отбить лодку у разъяренных животных, не причинив им вреда. При этом военные не стали упоминать тот факт, что шлюпка ушла на дно.

После неприятного инцидента исследователи Севера продолжили завершающий этап своей миссии на спасательном буксирном судне «Алтай», принадлежащем ВМФ.