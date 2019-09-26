Сильвестр Сталлоне тайно летал в Мозырь 26.09.2019, 23:01

Сильвестр Сталлоне

Что известный американский актер делал в белорусском городе?

В новом фильме «План побега 3» герой Сильвестра Сталлоне летит в белорусский Мозырь, где ведет переговоры об освобождении взятой в заложники дочери китайского миллиардера. Правда, подкачала русская озвучка - город называют Мазур, видимо, переводчика сбило с толку написание латинкой на белорусском - Mazyr.

Сам по себе фильм малопримечательный, особенно в сравнении с двумя предыдущими сериями. И Беларусь с такой завидной частотой появляется в иностранных фильмах, что невольно начинаешь думать: может, у большинства сценаристов белорусские корни и таким образом они передают привет оставшимся на родине родственникам?

Kp.by вспомнил навскидку еще 5 известных фильмов, в которых встречается название Беларусь.

Фильм «Терминал», в котором герой Тома Хэнкса показывает в качестве паспорта белорусское водительское удостоверение на имя Гульнары Гулиной. Местом ее жительства значится Гомель. Мы даже проводили расследование и выяснили, что Гульнаре Гулиной действительно выдавались права в 1995 году. Она проживала в военном городке в деревне Зябровка под Гомелем. Однако девушка эмигрировала в США. Надо думать, на основании этих прав в Штатах получила новые.

В сериале «Друзья» ученый и молодой человек экстравагантной героини - Фиби Буфе (ее играет Лиза Кудроу) - в одной из серий объявляет, что получил трехлетний грант на работу в Минске. В более поздних сезонах он рассказывает, что в Минске повсюду статуи Ленина и принято на прощание целоваться два раза в щеку и один раз в губы. А еще весной можно сходить на Сорочинскую ярмарку.

Скорее всего, про Беларусь вспомнила сама Лиза Кудроу, корни которой из деревни Илья Вилейского района. Известная актриса даже приезжала на родину в 2008 году и, говорят, посадила в Илье дерево.

В супермодном сериале BBC «Шерлок» в одном из эпизодов сам Шерлок Холмс находится в тюрьме на фоне белорусского флага во всю стену. Позже доктор Ватсон спрашивает: «Что с делом в России?», - и Шерлок поправляет его: «В Беларуси».

В первом сезоне сериала «Агенты Щ.И.Т.» герои отправляются в белорусский город Злода. Город вымышленный, но во время их диалога используется реальный факт. «Здесь родился нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов. То есть он, конечно, из Витебска, но до него отсюда меньше часа езды». В самом Злоде все вывески оказываются на белорусском языке, всюду висят красно-зеленые флаги.

А в скандальном мультсериале «Южный парк» есть целая серия о конфликте белорусских фермеров с властями. Чиновники пытаются с помощью двух бульдозеров отобрать у фермеров их землю, засеянную капустой. Название Беларусь при этом звучит много раз.