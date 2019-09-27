Чем могилевские активисты так испугали власть? 27.09.2019, 9:49

Чиновники и представители «Омск Карбона» бегают от встреч с ними.

Убедиться, что производство могилевского «Омск Карбона» не будет вредным для людей и окружающей среды. Для этого активисты провели встречу и пригласили на нее представителей власти и руководство завода. Однако ответственные лица собрание проигнорировали, сообщает «Белсат».

Дмитрий Евстратов, организатор встречи:

«Почему выбор на это предприятие? Наверное потому, что оно стало последней каплей в череде кластера химических предприятий. Санитарно-защитная зона «Химволокно» по сути стала санитарной защитной зоной для этого кластера предприятий, и суммарного выброса, что выбрасывают эти предприятия, наверное, мне кажется, никто и не считал».

После пробного запуска в прошлом году на «Омск Карбоне» произошел выброс твердых частиц в атмосферу, который превысил норму в 40 раз. Производство приостановили, руководство говорило, что планово. Расследовать ситуацию привлекли Министерство природных ресурсов и окружающей среды. В настоящее время предприятие получило положительный результат санитарно-экологической экспертизы. Завод разместил документ на своем сайте, однако у независимых экологов остались вопросы.

Анна Скриган, международное общественное объединение «Экопроект»:

«С одной стороны вроде и представлен процесс очистки, но не приведены технические параметры циклонов, которые оказываются существенными при обсуждении и понимании того, что будет происходить. Нужно знать мощность циклонов, как они будут обслуживаться, какие частицы улавливаются, куда это направляется».

Часть технических характеристик составляет коммерческую тайну, заявляют представители «Омск Карбона», а потому размещать ее в общем доступе не будут. Ознакомиться с документом полностью на условиях неразглашения информации активистам предлагали на специальной пресс-конференции на прошлой неделе. Могилевчане посчитали предложение изучения более 100 страниц в течение пресс-конференции нереальным. А почему предложение прийти на новую встречу не поддержали представители завода?

Андрей Бураков, председатель юридического отдела «Омск Карбон Могилев»:

– Ну, завод же строим. Не было возможности прийти вчера.

– Ни у кого?

– Да, мы же не можем отправить рабочего какого. Должен быть квалифицированный специалист.

Между тем, даже доступная на сайте оценка воздействия предприятия на окружающую среду, поданная с использованием узкой терминологии, может быть не понятна неспециалистам. Насколько безопасно чувствуют себя могилевчане рядом с таким соседом?

«Пусть бы говорили об этом, или какие-то данные давали… чтобы люди могли с доверием относиться».

«Я доверяю нашим лабораториям, которые измеряют эти выбросы. Надеюсь, что не допустят этого».

«Сегодня даже более безопасные предприятия вызывают опасение, а такие мощные, с большими мощностями, которые используют в производстве свинец, конечно, это проблема».

Ввод в эксплуатацию производственной линии завода запланирован уже в этом году в четвертом квартале.