В Гомеле из-за лая собак не спит целая многоэтажка 6 18.06.2024, 21:17

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Ситуация зашла в правовой тупик.

В Гомеле жильцы 9-этажки на улице Владимирова, 57, потеряли покой и сон. Все из-за постояльцев частного дома напротив. На подворье одновременно находится около двух десятков собак. Животные воют и лают круглые сутки, пишет «Белка».

Собственник дома здесь не живет, а строение передал в пользование волонтерам для ухода за животными.

Жильцы обращались с жалобами в различные инстанции, но помочь им там не смогли. Ведь по закону количество животных, которых можно содержать на частном подворье, не ограничено. А за забор псы не выходят.

Тогда люди обратились к «депутату» «палаты представителей» Анжелине Сыромятниковой.

«Когда-то здесь была целая улица частного сектора, но ее жители не создавали такого дискомфорта, как всего одна оставшаяся времянка, которая и домом-то называется только на бумаге», — возмущается старожил.

«Мы хорошо уживались с большими цыганскими семьями, другими жителями. А сейчас мы всем домом спим в берушах!» — жалуется другой.

«Чтобы вовремя успеть на работу, мне нужно встать в 4 утра. Но я встаю раньше, так как спать из-зa постоянного лая просто невозможно, и иду на смену с больной головой. Представьте, какая от труда недоспавшего человека производительность», — не скрывает эмоций еще одна местная жительница.

Однако законодательство и в самом деле не нарушено. Это подтвердили специалисты администрации Советского района, городского центра гигиены и эпидемиологии. У последних даже нет формального повода замерить уровень шума, так как для частного сектора нет такого норматива.

У хозяйки собачьего центра своя правда. Ведь делает она со своими единомышленниками доброе дело — волонтеры подбирают брошенных щенков, вакцинируют их, стерилизуют, после чего ищут им новых хозяев.

И, по словам женщины, у нее тоже есть претензии к жильцам многоэтажки. Якобы злые люди кидают во двор бутылки, бытовой мусор, по ночам дразнят собак фонариком. А дважды даже бросали петарды, доведя их до сумасшествия.

Зоозащитница призналась, что она не против съехать, но куда? Вот если бы власти инициировали снос строения с компенсацией, она бы не препятствовала. Однако, по официальной оценке, дом стоит 74 тысячи рублей (его зарегистрировали как жилой в 2014 году).

Для изъятия участка также нет повода.

Ситуация могла бы разрешится, если бы в городе появился приют для животных. Кстати, городское задание на его проектирование в промышленной зоне на улице Барыкина уже есть, однако, сроки сдачи не называются.

Ситуация зашла в правовой тупик. Но Анжелина Сыромятникова не намерена опускать руки и уверена, что проблему можно решить.

— В социально ориентированном государстве не бывает, чтобы интересы такого количества людей были ущемлены, и с этим ничего нельзя было поделать. Тему обсудим с главой администрации Сергеем Редюком и председателем горисполкома Владимиром Приваловым. О результатах обязательно сообщу, — заверила людей «депутат» «палаты представителей».