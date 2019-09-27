Google празднует свой 21-й день рождения 27.09.2019, 16:00

На сегодняшний день Google - это американская транснациональная публичная корпорация.

Сегодня, 27 сентября, Google празднует свой 21-й день рождения, пишет «Униан».

В честь этой даты поисковик выпустил праздничный Doodle, стилизованный под старую фотографию, на которой видна дата - 27 сентября 1998 года, а также изображен компьютер тех годов и старый логотип.

В этот день, 21 год назад, два студента Стэндфордского университета, Ларри Пейдж и Сергей Брин, опубликовали документ, в котором был описан запуск прототипа "широкомасштабной поисковой системы".

"Мы выбрали название нашей системы, Google, потому что это обычное написание googol, или 10 в степени 100, и хорошо вписывается в нашу цель создания очень масштабных поисковых системы", - написали студенты.

Стоит отметить, что официально компания Google была основана 4 сентября 1998 года, но обычно она отмечает свой день рождения именно 27 сентября. При этом, главный домен поисковика google.com был зарегистрирован на год раньше - 15 сентября 1997 года.

19 августа 2004 года акции Google Inc. впервые появились на фондовом рынке. В этом году Google как публичной компании исполнилось 15 лет.

На сегодняшний день Google - это американская транснациональная публичная корпорация, реорганизованная 15 октября 2015 года в международный конгломерат Alphabet Inc.

Он работает на более чем 100 языках. Google управляет более чем миллионом серверов в центрах обработки данных по всему миру и обрабатывает более одного миллиарда поисковых запросов и 24 петабайт пользовательских данных каждый день.

Помимо поисковой системы, в настоящее время Google предоставляет массу других сервисов и продуктов, пользующихся огромной популярностью. Также компания является создателем самой популярной в мире мобильной операционной системы - Android.

Кроме того, компания производит технику - ноутбуки, смартфоны, умные колонки, гарнитуры виртуальной реальности, умные камеры и другие устройства.