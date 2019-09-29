Что осталось за кадром в истории «учительницы с партой» 28 Вероника Белова, «Солидарность»

29.09.2019, 8:33

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Фото: kp.by

Мнения многих «экспертов» удивляют.

Читаешь комментарии отдельных граждан по поводу восстановления гомельской учительницы на работе, и просто диву даешься. Многие действительно уверены, что Лукашенко все сделал правильно и учительница имеет полное право работать в школе. Мол, дети сейчас пошли такие, что без парты над головой никак, а педагог «просто психанула» — с кем не бывает.

Ладно, оставим тезис, что «дети сейчас такие», потому что тут, очевидно, каждый судит по своим, как и то, из-за чего «психанула» учительница и насколько серьезными были ее угрозы. Но такое ощущение, что за всеми этими партами, выяснениями, была подножка или нет, и кто тут «щенок», за кадром осталось главное. А именно нецензурная брань из уст педагога.

Когда защитникам «учительницы с партой» указываешь на это, в ответ многие удивляются: «Ну а что тут такого? Я тоже иногда ругаюсь. Вот если вам подставят подножку, вы что скажете?»

И спорить тут бесполезно. Потому что для этих товарищей будет большим откровением узнать, что есть такая категория людей, которые не то что после подножки, а даже если им кирпичом будут стучать по голове, подобных слов не произнесут никогда. Тем более в обществе! Тем более в присутствии детей!! Тем более на самих детей!!!

Это называется воспитание. Такая привычка не произносить в обществе матерных слов, как правило, прививается с детства — родителями, воспитателями, учителями. Да-да, теми самыми учителями!

Конечно, мы живем не в идеальном мире и рядом всегда найдется какой-то маргинальный субъект, который обогатит словарный запас вашего ребенка. Но обычно таких в обществе принято называть «быдлом», но точно не «педагогами».

Априори учитель не может произносить слово «п…ец». Дворник может, а учитель нет. Конечно, хотелось бы, чтобы и дворник не произносил, но это уж мечты.

Кстати, еще недавно за «нецензурную брань» у нас предусмотрено было наказание по статье «мелкое хулиганство». И власти во всю демонстрировали неприятие подобных вещей, регулярно наказывая оппозиционных активистов, которых «вдруг» заставали за этим нехорошим делом.

А тут учительница — и ничего. И даже сам Лукашенко готов вписаться за педагога, требуя открутить голову «щенку». Примечательно, что 19 сентября на совещании, говоря об этой ситуации, глава государства и сам мало подбирал слова: «Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя».

Кстати, напомним, что Александр Григорьевич по своему первому образованию тоже учитель. Так что педагогам есть с кого брать пример. В конце концов, чем учительский «п…ец» хуже лукашенковских «обос…ных коров»?

Вероника Белова, «Солидарность»