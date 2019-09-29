В 10 раз тяжелее Земли: ученые нашли загадочный объект в Солнечной системе 7 29.09.2019, 10:25

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Его диаметр — всего несколько сантиметров.

Астрофизики из США предположили, что гипотетической Девятой планетой, которая расположена на отдаленной орбите Солнечной системы может быть небольшая черная дыра, пишет nv.ua.

В начале 2016-го, астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин предположили, что в Солнечной системе на самом деле не восемь, а девять планет. Нет, речь идет не об очередных адептах присвоения Плутону статуса полноценной, а не карликовой планеты.

Браун и Батыгин заметили, что за орбитой Нептуна, на самом краю Солнечной системы, расположен некий объект, который примерно в пять раз тяжелее Земли. Астрофизики смогли определить это, анализируя скопления ледяных тел, которые поддаются гравитационному воздействию до сих пор невидимого нам объекта, — вероятно, Девятой планеты или так называемой Планеты Х.

Еще одним аргументом в пользу существования массивного объекта на задворках Солнечной системы стало искривление света, которое происходит, опять же, из-за внушительного гравитационного воздействия чего-либо.

Рассчитав траекторию объектов, на которые влияет гипотетическая Девятая планета, ученые пришли к выводу, что она находится на расстоянии примерно в 400 астрономических единиц а.е. К сравнению, расстояние от Земли к Солнцу составляет всего одну а.е. или около 150 млн км.

По предварительным данным, Девятая планета — это холодный газовый гигант, ядро которого состоит из металлов и силикатов, упакованных сверху в прочные льды. Если у планеты есть атмосфера, то она должна состоять из водорода и гелия, а также частиц водяного и метанового льда.

Но, проблема в том, что даже самые мощные из современных телескопов не могут найти этот объект, поскольку он находится слишком далеко от Солнца, и к нему не доходит солнечный свет, чтобы мы могли заметить его отражение.

Поскольку вопрос существования Девятой планеты остался открытым, ученые могли выдвигать самые разные гипотезы по поводу природы этого объекта. Одно из наиболее экзотичных предположений принадлежит двум американским астрофизикам из Даремского университета и Иллинойского университета в Чикаго.

На днях ученые опубликовали работу на портале Arxiv, в которой описали, что загадочная Девятая планета и вовсе может быть небольшой черной дырой. По их догадкам, диаметр такой черной дыры всего около нескольких дюймов, и даже будь она размером с шар для боулинга — этот миниатюрный монстр все равно будет весить в 10 раз тяжелее Земли.

Если это в действительности так, и на окраине Солнечной системы находится черная дыра-куриное яйцо, которая образовалась незадолго после Большого взрыва и случайно попала под гравитационное воздействие Солнца, — шансов на обнаружение такого объекта еще меньше.

Дело в том, что даже cамая маленькая черная дыра поглощает свет, и отыскать ее с помощью существующих телескопов будет крайне трудно. Одним из немногих шансов для ученых на обнаружение этой черной дыры остается свет от радиационного излучения вокруг нее, который появляется, когда дыра пожирает объекты возле себя.

Для этого ученым нужно подождать, когда поблизости предполагаемой мини-черной дыры окажется скопление каких-либо космических камней или газов, чтобы процесс их аннигиляции выдал положение объекта, который устроил переполох с количеством планет в Солнечной системе.

Несмотря на необычную гипотезу американских астрофизиков, один из авторов открытия возможной Девятой планеты Константин Батыгин не исключает такого сценария.

«Девятая планета может быть даже гамбургером, который весит в пять раз больше Земли, и математика все равно будет работать правильно. Конечно, у гамбургера есть относительное альбедо (отражающая способность) с планетой, но черную дыру размером с ваш кошелек найти немного сложнее», — прокомментировал Батыгин для Gizmodo.

По его словам, гипотеза о миниатюрной черной дыре может оказаться выигрышной, если после более глубокие исследования ученых не обнаружат Девятую планету, а на космические объекты за орбитой Нептуна продолжит воздействовать невидимая нам сторонняя сила.