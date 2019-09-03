КГБ: По делу аккумуляторного завода арестовали двух чиновников Минприроды 3 3.09.2019, 13:41

2,315

Фото: «Белсат»

Владелец скандального завода находится под стражей.

Председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик рассказал журналистам 3 сентября про дело Виктора Лемешевского, владельца аккумуляторного завода под Брестом, против которого местные жители протестуют от начала 2018 года, передает «Радыё Свабода».

Валерий Вакульчик напомнил, что сейчас дело расследует прокуратура. Виктор Лемешевский под стражей, говорит председатель КГБ, «с ним еще очень много людей задержано» - все они «раздавали взятки должностным лицам за решение тех или иных вопросов, в том числе и тех, что касаются строительства аккумуляторного завода».

По этому делу арестованы в том числе два чиновника Министерства природы, отметил Вакульчик, и они признались в преступлениях.

Виктор Лемешевский был задержан 1 июля. По словам Генеральной прокуратуры Беларуси, за два года до задержания Лемешевского правоохранительные органы уже интересовались деятельностью его завода в Белоозерске. Тогда обошлось без арестов. КГБ завел на Лемешевского сразу несколько уголовных дел - за получение и дачу взятки.

Вместе с Виктором Лемешевским задержали Светлану Лемешевскую (по информации журналистов, она бизнесмену не жена и не является родственницей), главного бухгалтера на другом аккумуляторным предприятии - Белоозерском заводе «БИТ-сплав», бывшего руководителя «БИТ-сплав» Сергея Ахрамчука и заместителя директора Ивана П. , а также двух индивидуальных предпринимателей из Березы - Дмитрия Рудкoгo и Сергея Жуковича.