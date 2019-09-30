Скандальный экс-посол РФ в Беларуси Бабич пошел на повышение 3 30.09.2019, 21:14

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Михаил Бабич

Он стал первым заместителем Орешкина.

Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич стал первым заместителем министра экономического развития. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщил РБК пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.

Источник РБК в Минэке РФ добавил, что документ был подписан в минувшие выходные.

«Михаил Бабич после назначения в Минэк проявил себя с самой лучшей стороны! Представил его кандидатуру на замещение должности первого заместителя. Желаю успеха!», — написал в Instargam глава министерства Максим Орешкин.

Бабичу 50 лет, он был председателем правительства Чечни (ноябрь 2002 — февраль 2003), полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе (декабрь 2011 — август 2018), после чего был назначен чрезвычайным и полномочным послом, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

В конце апреля президент Владимир Путин освободил его от дипломатической должности. Источник РБК, близкий к Кремлю, говорил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко был недоволен Бабичем. Другой собеседник утверждал, что Лукашенко негласно запретил контакты Бабича с белорусскими официальными лицами.

В июне Бабича назначили заместителем главы Минэкономразвития, отвечающим за взаимодействие с СНГ и вопросы, связанные с «cоюзным государством» России и Беларуси. «Во многом он будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы, что является чрезвычайно важным», — говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.