Геннадий Федынич: За каждой цифрой стоит конкретная семья 4 30.09.2019, 22:54

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Геннадий Федынич

Властям в Беларуси нужно кардинально менять политику в сфере ЖКХ.

Отопительный сезон начался. Тем же, кто не имеет работы, но хочет жить в тепле, придется платить больше. С завтрашнего дня внесенным в базу незанятых в экономике будут начислять 100 процентов оплаты за газ и отопление, передает «Белсат».

Не работаешь? Отдавай больше денег! С завтрашнего дня «тунеядцы», имеющие во владении жилье, должны платить в 5 раз больше за отопление и газ.

Все благодаря знаменитому декрету Лукашенко № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», перерожденному в декрет номер один «О содействии занятости населения».

«Если дармоеды у власти будут платить больше, я считаю, это правильная мера».

«У нас жизнь людей ухудшается, как можно повышать?»

«Так это же возвращается проклятый большевизм к нам!» – говорят жители Бреста.

В прошлом году министр труда и социальной защиты Ирина Костевич насчитала в Беларуси полмиллиона дармоедов. В этом году в феврале в министерстве отметили, что в базу вошло 425 тысяч человек. Мы позвонили в Минтруда, чтобы проверить, изменилось ли что-то за 7 месяцев?

«Скажите, пожалуйста, а телеканал «Белсат» у нас зарегистрирован официально, аккредитован?» – встречным вопросом заявила пресс-секретарь Министерства труда и соцзащиты Ольга Штин.

По крайней мере в самом Минтруда – без перемен. Сколько граждан Беларуси будет вынуждено с завтра платить 100 процентов за отопление и газ, нам не ответили. Услышав о «Белсате, пресс-секретарь просто бросила трубку.

«За каждой цифрой стоит конкретная семья, конкретный человек. Поэтому с этим надо разбираться. И я думаю, что они уже немного наелись этих декретов и их исполнения», – считает лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Первая попытка реализации Декрета № 3 в 2017 году вызвала массовые уличные протесты по всей стране. После репрессий и одновременно обещаний уступок со стороны властей дело затихло. Публичного возмущения не слышно, но декреты все равно нарушают Конституцию, напоминает Геннадий Федынич:

«Возмущение может наступить только тогда, когда человек получит то, с чем он не согласен сегодня».

А жировки с повышенными тарифами так называемые тунеядцы получат только в ноябре. Экономист Мария Акулова из аналитического центра «Beroc» отмечает следующее:

«В других странах людям, которые оказались вне рынка труда, оказывают соответствующую помощь. Меры, которые в этом декрете изначально предлагались, – они несправедливы».

Впрочем, к 100-процентной оплате услуг отопления и газа в Беларуси обяжут всех, если не в следующем году, то позже, напоминает Мария Акулова, специалист в ЖКХ. В свою очередь Владимир Новосяд задается вопросом, что такое 100 процентов платы за услуги в условиях государственной монополии на них:

«Например, в Швеции уже сейчас киловатт-час стоит дешевле, чем у нас. А все потому, что у них сеть, по которой идет транзит электричества, в коммунальной собственности, а производители могут быть разные».

По мнению эксперта, властям в Беларуси нужно кардинально менять политику в сфере ЖКХ, включая ее в свободный рынок. Но пока правительство ограничивается повышением тарифов для людей, которые не имеют работы в Беларуси.