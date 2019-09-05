«Польский солдат сражается за свободу всех наций» 5.09.2019, 9:30

История генерала Станислава Мачека.

Смелый, беспощадный польский патриот скрывался от нацистов под видом араба, а затем вернулся для того, чтобы бороться за свободу Европы: он сражался за французов, за голландцев, за бельгийцев, за евреев. Посол Польши в Израиле Марек Магеровский рассказывает его историю для издания Haaretz (перевод — inosmi.ru):

Позвольте мне рассказать вам историю блестящего солдата и непоколебимого польского патриота, который безжалостно боролся с немцами во время Второй мировой войны.

Станислава Мачека (Stanislaw Maczek) многие историки считают одним из самых одаренных командиров этого периода. Мачек провел большую часть своей взрослой жизни, воюя сначала с русскими, а затем с немцами. Он был убежденным борцом против обоих смертоносных тоталитарных режимов, которые пытались покорить весь континент и поработить европейцев.

Этот польский воин одерживал победы, хотя у него не было ни единой возможности освободить свою собственную страну.

Мачек принадлежит к пантеону бесстрашных польских героев войны. Вместе с Витольдом Пилецким (Witold Pilecki), который добровольно стал узником Аушвица (Освенцима) для того, чтобы сообщить всему миру о трагической судьбе узников этого лагеря. И вместе с Яном Карским (Jan Karski), который рассказал американскому президенту об происходящем уничтожении европейских евреев.

Но если вы ищете хладнокровного, безжалостного охотника за нацистами, то именно Станислав Мачек является воплощением идеального мстителя.

80 лет назад, 1 сентября 1939 года, нацистская Германия напала на Польшу. Спустя 17 дней нас атаковала Советская Россия. Два диктатора, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин, имели секретный план по разделу центральной и восточной Европы и распределению добычи.

В этот момент Мачек командовал механизированной бригадой. Для него это была уже не первая война. Он боролся против русского вторжения в 1920 году, когда Польша сорвала попытки большевиков направить свои танки в самый центр Европы.

После кампании в сентябре 1939 года он покинул Польшу вместе с тысячами польских солдат, которые решили бороться с немцами тогда, когда это возможно, и там, где это возможно. Этот генерал оказался в Шотландии, где Польская армия была восстановлена. Он посетил Марокко, Португалию и Гибралтар… в арабской одежде.

Через пять лет Мачек вновь оказался во Франции, на этот раз он возглавил 1-ю польскую бронетанковую дивизию в ходе Нормандской операции. Настало время расплаты. Символом этой дивизии был гусар с черным крылом, и поэтому вскоре она получила прозвище «Черные дьяволы». Немцы боялись солдат этой дивизии, а союзники восхищались их храбростью и эффективностью. Новаторская тактика Мачека оказалась предшественницей современного танкового боя — он отдавал предпочтение скорости, а не огневой мощи.

1-я бронетанковая дивизия сыграла решающую роль в знаменитой Фалезской операции (Battle of the Falaise Pocket) в 1944 году, в ходе которой войска Союзников окружили две немецкие армии. Вот что написал после окончания войны британский генерал Монтгомери, главнокомандующий сухопутными войсками в ходе Нормандской операции: «В районе Фалеза мы окружили немцев и загнали их, так сказать, в бутылку, а Польская бронетанковая дивизия стала пробкой в этой бутылке».

Осенью 1944 года Черные Дьяволы продолжали совершать рейды на территорию Бельгии. Они освобождали Ипр и Гент. Затем они штурмовали город Бреда на юге Голландии и взяли его, без потерь среди гражданского населения. Мачек, как говорят, настаивал на том, чтобы авиация не использовалась в ходе этого наступления, поскольку он хотел сохранить уникальную архитектуру этого старинного города.

Жители города Бреды с энтузиазмом встретили своих освободителей, они выставляли в окна самодельные плакаты с надписью «Спасибо» на польском языке. Спустя много лет жители Бреды предложили присвоить Мачеку почетное гражданство Королевства Нидерландов. Эту петицию подписали 40 тысяч человек.

Война окончилась. Мачек вернулся в Британию, его дивизия была расформирована.

Но затем они вновь пришли. Эти Советы.

Сначала они освободили Польшу от нацистской оккупации, но вскоре установили свое собственное кровавое правление. Поскольку коммунисты ненавидели тех, кто воевал на Западе, многие солдаты, вернувшиеся в Польшу после капитуляции Германии, были сразу же брошены в тюрьмы или были казнены без суда и следствия. А некоторым солдатам вообще не разрешили вернуться в Польшу.

Мачек, почетный гражданин Голландии, был лишен польского гражданства. Поскольку у него не было права на получение пенсии, он вынужден был работать барменом в ресторане в Шотландии, владельцем которого были польские эмигранты. На этот раз уже холодная война брала свою дань.

В 1989 году после крушения коммунизма этот отважный человек был реабилитирован. Польское правительство восстановила его гражданство. Спустя пять лет ему был присвоен Орден Белого орла, самая высокая польская награда.

Станислав Мачек умер в Эдинбурге в декабре 1994 года в возрасте 102 лет. Согласно его желанию, он был похоронен на польском военном кладбище в городе Бреда вместе со своими товарищами по оружию.

Однажды он сказал: «Польский солдат сражается за свободу всех наций. Но умирает он только за Польшу».

Мачек сражался за освобождение Европы. Он сражался за французов, голландцев, бельгийцев, евреев. Он освободил тысячи людей от немецкого гнета. Он был смелым и безжалостным. Но он оставался гуманным, даже в самые мрачные моменты Второй мировой войны.