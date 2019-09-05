Сразу три белорусские теннисистки сыграют в полуфинале US Open 5.09.2019, 23:00

Белорусское противостояние может ожидать болельщиков и в поединке за титул.

В Нью-Йорке пришло время решающих матчей на открытом чемпионате США по теннису US Open-2019. В борьбе по-прежнему три белоруски, передает aif.by.

В четвертьфинале парного разряда белоруска Александра Саснович вместе со словачкой Викторией Кужмовой достаточно сенсационно обыграли третью пару турнира канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань – 2:6, 6:3, 6:3.

За выход в финал Саснович и Кужмова поспорят с еще одной белоруской Викторией Азаренко и австралийкой Эшли Барти. Это значит, что как минимум одна наша спортсменка гарантированно выйдет в финал престижных соревнований.

Белорусское противостояние может ожидать болельщиков и в поединке за титул. Это случится, если во втором полуфинале Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс обыграют американский тандем Кэролайн Доулхайд / Ваня Кинг.

Турнир серии Большого шлема US Open-2019 продлится до 8 сентября.